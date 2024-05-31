Пенсии перечислят с июня: некоторым уже подняли на 4 тыс., однако большинство получает меньше средней

С 1 июня проведут перерасчет выплат работающим пенсионерам. Однако повысят их лишь небольшому количеству украинцев.

В 2024 году средняя пенсия выросла на 400 грн (большинство пенсионеров получают менее 5 тыс. грн в месяц.) В то же время есть и особая категория: судьям пенсии в этом году повысили в среднем на 4 тыс. грн – до более чем 100 тыс. грн в месяц.

Что ожидает украинцев и на какие пенсии можно рассчитывать, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько средств получают украинцы на пенсии

Средняя пенсия с начала года выросла с 5,3 до 5,7 тыс. грн (последние данные за апрель). На самом же деле средняя пенсия не показывает реальную картину. Во-первых, выплаты сильно отличаются в зависимости от региона. Если в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 грн, то в Тернопольской области – всего 4399 грн.

Как видно на графике, из общего числа пенсионеров (10,1 млн) больше всего получающих до 3000 грн (2,72 млн человек, или 26,84%). Еще 17,2% пенсионеров (1,7 млн человек) получают пенсию от 3 до 4 тыс. грн. То есть 44% пенсионеров имеют пенсию в размере до 4 тыс. грн.

Если же учесть и получающих до 5 тыс. грн, то такая выплата у 62,6% украинцев на пенсии.

Таким образом, большинство украинских пенсионеров не имеют средней пенсии в 5,7 тыс. грн. Ее рассчитывают как среднее арифметическое, а не среднюю медианную, которая показывала бы, какую пенсию получают большинство украинцев. И эта цифра была бы значительно меньше 5,7 тыс. грн.

После реформ среди гражданских пенсионеров осталась всего одна группа счастливчиков, которых общая пенсионная формула не касается, – судьи. С начала года их выплата выросла на 4037 грн и достигла в среднем 103 874 грн. Для остальных это недостижимая выплата, ведь какая бы зарплата ни была, максимальная пенсия – 10 прожиточных минимумов. Сейчас это 23 610 грн.

Для судей это ограничение не действует, их пенсию рассчитывают по особой формуле. Если для обычного украинца в результате расчета коэффициент замещения (то есть процент от привычной зарплаты, который можно получать на пенсии) составляет менее 30%, то для судьи с 35 годами стажа – 80%.

На самом деле проблема пенсионной системы заключается не в высоких пенсиях для судей и невыгодной формуле для рядовых украинцев. Есть три огромные проблемы, без решения которых добиться ощутимого увеличения пенсий не удастся:

критическое соотношение пенсионеров к работающим (друг к другу). Для высокой пенсии в Украине должно быть гораздо больше тех, кто получает белую зарплату и платит с нее взносы. К примеру, чтобы увеличить среднюю пенсию до уровня около 12 тыс. грн, количество работающих должно вырасти вдвое. Еще один вариант: покрыть рост пенсий частично увеличением количества новых рабочих мест, частично детинизацией и ростом зарплат;

низкий уровень официальных зарплат и теневая занятость. Украинцы платят с зарплат 22% единого соцвзноса (ЕСВ). В Пенсионный фонд с зарплаты направляется всего 19,19%. Согласно данным ПФУ, средняя зарплата за март этого года (свежая цифра) – 15 433 грн. Из них на пенсии в среднем направляется 2 961,5 грн. Чтобы обеспечить пенсию в размере, например, 10 тыс. грн, с действующим размером ЕСВ и соотношением работающих к пенсионерам, средняя зарплата должна быть на уровне 52 110 грн;

Украинцы платят с зарплат 22% единого соцвзноса (ЕСВ). В Пенсионный фонд с зарплаты направляется всего 19,19%. Согласно данным ПФУ, средняя зарплата за март этого года (свежая цифра) – 15 433 грн. Из них на пенсии в среднем направляется 2 961,5 грн. Чтобы обеспечить пенсию в размере, например, 10 тыс. грн, с действующим размером ЕСВ и соотношением работающих к пенсионерам, средняя зарплата должна быть на уровне 52 110 грн; отсутствие накопительных пенсий и условий для их введения. Чтобы в Украине заработали накопительные пенсионные фонды, должны быть надежные и стабильные условия для инвестирования, фондовый рынок, умеренная инфляция.

Ранее в Минсоце OBOZ.UA рассказывали о наработке пенсионной реформы. Детали реформы пока не раскрывают, однако она не предполагает ни увеличения размера ЕСВ, ни пересмотра пенсионного возраста (что могло бы положительно отразиться на соотношении работающих и пенсионеров).

"Нам нужно прозрачное, четкое пенсионное законодательство. Правила учета пенсии, которые будут понимать и нынешние работники, и пенсионеры. Правила, которым будут доверять и какие общество будет считать справедливыми. По нашему запросу Киевская школа экономики провела соцопрос, часть вопросов которого касалась пенсионного обеспечения. Результаты показали, что люди считают пенсионную систему очень несправедливой и очень непрозрачной, это отражает и наше понимание", – анонсировала реформу заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

С июня пересчитают пенсию задним числом, но не всем

Июньский перерасчет пенсий коснется только части работающих. Из 10,4 млн пенсионеров продолжают работать 2,7 млн. Они имеют право на перерасчет выплаты по формуле каждые 24 месяца. В формуле расчета пенсии есть стаж. Если вам назначили пенсию и вы продолжили работать, через два года вам следует увеличить стаж и провести перерасчет.

Еще одно условие: вы должны приобрести дополнительные неучтенные 24 месяца стажа по состоянию на 1 апреля 2024-го. Тогда с июня произведут перерасчет выплаты. К примеру, если у вас было 35 лет стажа и ваш расчетный размер пенсии составлял 7 тыс. грн, то после повышения ваша пенсия составит 7,4 тыс. грн. Также вы получите дополнительно 800 грн за апрель и май. Если ваша пенсия с 35 годами стажа составляет 10 тыс. грн, то после повышения вы получите уже 10 тыс. 571 грн. Еще 1142 грн вы получите за май и апрель.

То есть перерасчет произойдет задним числом. Повысить пенсии должны были еще с апреля, однако Пенсионный фонд получает данные о зарплате украинцев со значительным опозданием. За апрель данные появятся в июне, и тогда чиновники проведут перерасчет выплат.

Кроме прибавки за июнь, размер которой зависит от индивидуальных показателей (зарплаты и стажа), также задним числом заплатят прибавку за май и апрель. Точное количество украинцев, которые получат прибавку, будет известно после проведения индексации.

Отметим, что каждый украинец уже сейчас может проверить свой стаж и возможный размер будущей пенсии. Для этого нужно с помощью своего банка пройти авторизацию на портале Пенсионного фонда.