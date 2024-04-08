"Паспорт за два дня!": украинцев предупредили о новой схеме мошенничества

В Украине используют новый вид мошенничества вроде бы с оформлением паспорта. Так, аферисты размещают объявления об услуге так называемого посредничества и предлагают упрощенную процедуру оформления.

Есть срок оформления паспортных документов. Для паспорта гражданина Украины – от 10 до 20 рабочих дней, а для выезда за границу – от 3 до 20, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины.

Предложения мошенников незаконны, а получить документы можно только лично в:

Территориальные подразделения Государственной миграционной службы.

Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Подразделения Паспортного сервиса ГП "Документ".

Паспорт гражданина Украины выдается каждому гражданину страны подразделениями ДМС Украины по достижении 14-летнего возраста.

Как оформить паспорт?

Для оформления паспорта гражданина Украины следует обратиться в отдел миграционной службы или в консульское отделение по месту своей прописки. Для этого необходимо иметь на руках некоторые документы, такие как паспорт гражданина Украины (в случае переоформления), идентификационный код, 2 фотографии 3,5 х 4,5 см и другие документы, которые могут понадобиться в вашем конкретном случае.

Также может потребоваться уплата государственной пошлины. Подробную информацию можно найти на сайте Государственной миграционной службы Украины или в консульском отделении.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, телеграмм-каналы начали массово публиковать сообщение, которое выдается от имени Вицепремьер-министра Ирины Верещук. Где мол, министерша объявила о выплате единовременной помощи в размере 5 тысяч гривен для всех украинцев, которые никогда не выезжали за границу с начала войны. Эта информация является мошенничеством.

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