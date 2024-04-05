Обещают по 5 тыс. грн каждому: в Украине разоблачили новый фейк от мошенников

Телеграмм-каналы начали массово публиковать сообщение, которое выдается от имени Вицепремьер-министра Ирины Верещук. Где мол, министерша объявила о выплате единовременной помощи в размере 5 тысяч гривен для всех украинцев, которые никогда не выезжали за границу с начала войны. Эта информация является мошенничеством.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. "Наиболее опасны ситуации, когда фейковые новости влияют на наше финансовое здоровье, в частности относительно социальных выплат", – говорится в сообщении.

Некоторые Telegram-каналы намеренно распространяют недостоверные данные, в частности, по социальным выплатам. Недавно возникла ситуация, когда было обнародовано фейковое сообщение, которое издается от имени Ирины Верещук.

Согласно информации, которую распространили мошенники, вице-премьер-министр объявила о выплате единовременной помощи в размере 5 тысяч гривен для всех украинцев, никогда не выезжавших за границу с начала войны. Однако эта информация является фейком, в который добавили часть реального отчета, изменив его суть.

В сообщении была использована фраза вице-премьера, но в другом контексте. Вместо заявленной помощи в размере 5 тысяч гривен, цитата относилась к денежной выплате, которая предоставлялась жителям Николаевской и Херсонской областей после подтопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС в прошлом году.

Обычно такие схемы с несуществующими выплатами используются, чтобы выманить у доверчивых граждан их персональные данные, с помощью которых мошенники получают доступ к банковским счетам и выводят деньги. Для получения достоверной информации о социальных выплатах всегда руководствуйтесь официальными источниками государственных органов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники начали пытаться забирать чужие посылки на "Новой почте" по поддельным документам. Действуют они по несколько человек и работают с посылками, которые получатель отказывается принимать и отправляет обратно.

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