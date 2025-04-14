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Отжим жилья украинцев в оккупации вышел на новый уровень: захватчики задействовали несколько схем

Олег Шевченко
Личные финансы
3 минуты
23,3 т.
продать квартиру в оккупации

Россия сделала новый шаг к легализации грабежа украинцев, которые бежали от войны. Теперь их жилье на оккупированной территории собираются не только "абсолютно законно" изымать, но и зарабатывать на нем.

Видео дня

О "новшествах", а также реально ли сохранить свои дома и квартиры – в материале OBOZ.UA.

Бизнес на беде

Ситуация с масштабным отжимом жилья украинцев затронула четыре области Украины, частично оккупированные Россией – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Десятки тысяч домов и квартир уже находятся в списке так называемого бесхозного имущества. Изначально оккупанты заявляли, что это касается исключительно квартир, в которых никто не живет и не оплачивает коммунальные услуги, но реалии оказались иными. Бесхозным объявляют даже то, в котором живут либо владельцы, либо их родственники.

Отжим жилья украинцев в оккупации вышел на новый уровень: захватчики задействовали несколько схем

Особенно активничают захватчики на Запорожье. Так называемые депутаты Заксобрания 2 апреля уже проголосовали в первом чтении за законопроект, согласно которому квартиры выехавших из оккупации украинцев можно будет не "просто" изымать, но и выставлять на торги. То есть "власть" решила прилично заработать, продавая отжатое жилье.

А на днях министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ обнародовало среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья, в том числе в "новых регионах", к которым относит четыре украинские области. Она составила 107 611 рублей за метр, по среднему банковскому курсу это эквивалент 31 283 грн.

Отжим жилья украинцев в оккупации вышел на новый уровень: захватчики задействовали несколько схем

Таким образом, стоимость жилья на оккупированной части Украины уже переплюнула некоторые регионы РФ.

"Они решили стравить людей"

Оккупационная власть нашла новый способ "решить проблему" с коренными жителями, чьи дома были повреждены или разрушены в результате российских бомбежек в 2022 году. И тут очень показателен пример Донецкой области, в частности – Мариуполя.

Например, только в микрорайоне Черемушки было снесено 29 многоэтажек. Вот и представьте, сколько людей осталось без жилья. Видео ниже – от 2023 года.

Людям, которые рассчитывали вселиться в свои квартиры в отстроенных заново высотках, конечно же, так ничего и не дали. В этих домах часть жилья выделяют российским военным, а остальную полным ходом уже продают.

"Спустя три года бомжевания, иначе это не назовешь, местные жители стали выходить на митинги и требовать дать им обещанное. Но максимум, что им светит, – это вселиться в так называемое бесхозное жилье. То есть в квартиры украинцев, которые выехали с оккупированной территории, спасались от войны", – рассказала OBOZ.UA бывшая жительница Мариуполя Елена, у которой в городе остались дальние родственники.

Протестующие мариупольцы понимают, что рано или поздно владельцы жилья вернутся и вселившимся в их квартиры снова светит остаться на улице.

"Но "власти" их успокаивают, что этого уже не случится. В любом случае – замкнутый круг. И такое впечатление, что людей решили стравить, чтобы разбирались между собой", – говорит Елена.

Отказ за отказом

Уверенность оккупантов, что владельцы жилья уже не смогут распорядиться им, основана в том числе на ситуации с фильтрацией в московском аэропорту "Шереметьево". Только через него сейчас украинцам можно попасть в Россию и, соответственно, на оккупированные ею территории нашей страны.

Однако в последнее время процент отказа во въезде резко увеличился, эфэсбэшники массово не пропускают тех, у кого есть жилье в оккупации.

Отжим жилья украинцев в оккупации вышел на новый уровень: захватчики задействовали несколько схем

В тематических Telegram-каналах люди делятся опытом фильтрации и спрашивают, как не потерять жилье. Однако вывод неутешителен: даже оформление доверенности на гражданина РФ, чтобы он, например, "вернул" квартиру из списка бесхозного имущества и зарегистрировал в росреестре, ничего не дает. Оккупационная власть требует, чтобы у собственника было российское гражданство.

Отжим жилья украинцев в оккупации вышел на новый уровень: захватчики задействовали несколько схем

Таким образом, рассчитывать до деоккупации даже продать оставшиеся на подконтрольной российским захватчикам территории квартиры уже невозможно. Как минимум тем украинцам, которые не собираются получать российские паспорта.