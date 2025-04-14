Отжим жилья украинцев в оккупации вышел на новый уровень: захватчики задействовали несколько схем

Россия сделала новый шаг к легализации грабежа украинцев, которые бежали от войны. Теперь их жилье на оккупированной территории собираются не только "абсолютно законно" изымать, но и зарабатывать на нем.

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О "новшествах", а также реально ли сохранить свои дома и квартиры – в материале OBOZ.UA.

Бизнес на беде

Ситуация с масштабным отжимом жилья украинцев затронула четыре области Украины, частично оккупированные Россией – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Десятки тысяч домов и квартир уже находятся в списке так называемого бесхозного имущества. Изначально оккупанты заявляли, что это касается исключительно квартир, в которых никто не живет и не оплачивает коммунальные услуги, но реалии оказались иными. Бесхозным объявляют даже то, в котором живут либо владельцы, либо их родственники.

Особенно активничают захватчики на Запорожье. Так называемые депутаты Заксобрания 2 апреля уже проголосовали в первом чтении за законопроект, согласно которому квартиры выехавших из оккупации украинцев можно будет не "просто" изымать, но и выставлять на торги. То есть "власть" решила прилично заработать, продавая отжатое жилье.

А на днях министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ обнародовало среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья, в том числе в "новых регионах", к которым относит четыре украинские области. Она составила 107 611 рублей за метр, по среднему банковскому курсу это эквивалент 31 283 грн.

Таким образом, стоимость жилья на оккупированной части Украины уже переплюнула некоторые регионы РФ.

"Они решили стравить людей"

Оккупационная власть нашла новый способ "решить проблему" с коренными жителями, чьи дома были повреждены или разрушены в результате российских бомбежек в 2022 году. И тут очень показателен пример Донецкой области, в частности – Мариуполя.

Например, только в микрорайоне Черемушки было снесено 29 многоэтажек. Вот и представьте, сколько людей осталось без жилья. Видео ниже – от 2023 года.

Людям, которые рассчитывали вселиться в свои квартиры в отстроенных заново высотках, конечно же, так ничего и не дали. В этих домах часть жилья выделяют российским военным, а остальную полным ходом уже продают.

"Спустя три года бомжевания, иначе это не назовешь, местные жители стали выходить на митинги и требовать дать им обещанное. Но максимум, что им светит, – это вселиться в так называемое бесхозное жилье. То есть в квартиры украинцев, которые выехали с оккупированной территории, спасались от войны", – рассказала OBOZ.UA бывшая жительница Мариуполя Елена, у которой в городе остались дальние родственники.

Протестующие мариупольцы понимают, что рано или поздно владельцы жилья вернутся и вселившимся в их квартиры снова светит остаться на улице.

"Но "власти" их успокаивают, что этого уже не случится. В любом случае – замкнутый круг. И такое впечатление, что людей решили стравить, чтобы разбирались между собой", – говорит Елена.

Отказ за отказом

Уверенность оккупантов, что владельцы жилья уже не смогут распорядиться им, основана в том числе на ситуации с фильтрацией в московском аэропорту "Шереметьево". Только через него сейчас украинцам можно попасть в Россию и, соответственно, на оккупированные ею территории нашей страны.

Однако в последнее время процент отказа во въезде резко увеличился, эфэсбэшники массово не пропускают тех, у кого есть жилье в оккупации.

В тематических Telegram-каналах люди делятся опытом фильтрации и спрашивают, как не потерять жилье. Однако вывод неутешителен: даже оформление доверенности на гражданина РФ, чтобы он, например, "вернул" квартиру из списка бесхозного имущества и зарегистрировал в росреестре, ничего не дает. Оккупационная власть требует, чтобы у собственника было российское гражданство.

Таким образом, рассчитывать до деоккупации даже продать оставшиеся на подконтрольной российским захватчикам территории квартиры уже невозможно. Как минимум тем украинцам, которые не собираются получать российские паспорта.