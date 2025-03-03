"Отдал" 1,5 млрд грн Фирташу: дело экс-министра энергетики Насалика передали в суд, ему грозит тюрьма

Правоохранители передали в суд дело экс-главы Минэнергоугля и его подчиненного, разоблаченных на миллиардных злоупотреблениях с государственным имуществом в пользу одного из газовых олигархов, из-за чего госбюджету был нанесен ущерб почти на 1,5 млрд грн. Теперь ему грозит тюремное заключение. Имена министра и олигарга не называются, однако, по информации источников OBOZ.UA, речь идет об Игоре Насалике и Дмитрии Фирташе.

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О передаче дела в суд сообщили в Госбюро расследований (ГБР). Там отметили:

Насалика обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

За это ему грозит до 6 лет лишения свободы.

"По указанию главы Министерства его подчиненный руководитель Департамента Минэнергоугля заключал со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения. В частности, в нарушение постановления Кабинета министров должностные лица искусственно "списывали" коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества. Сумма недополученных бюджетом поступлений за период с мая 2017-го по декабрь 2020-го составляет 1 млрд 488 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом в ГБР напомнили: в мае 2022 года Печерский суд Киева наложил арест на корпоративные права 26 операторов газораспределительных систем, которые после этого передали в управление АРМА – облагазы Фирташа. В настоящее время они управляются "Государственным акционерным обществом "Черноморнефтегаз".

В то же время отметим: ранее Насалика уже подозревали в декларировании недостоверной информации. Ему инкриминировали замалчивание в декларации финансового обязательства на сумму 1,2 млн долларов, которое он не указывал с 2015-го по 2018 год.

Впрочем, дело закрыли – из-за отмены Конституционным судом ответственности за это преступление. Тем не менее сам Насалик добился возобновления дела, желая доказать свою невиновность. Однако Высший антикоррупционный суд уголовное производство повторно закрыл.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время бывшего первого заместителя председателя Государственной фискальной службы подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям. Из-за действий чиновника государство могло недополучить более 641 млн грн налогов, и теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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