Организация из США выплачивает украинцам по 1000 долларов: кто может подать заявку

Пострадавшие от войны украинцы могут получить 1 000 долларов помощи от американской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K. Помощь является одноразовой, а подать заявку на ее получение может любая украинская семья, как находящаяся в стране, так и выехавшая из нее в качестве беженцев.

Впрочем, говорится на сайте проекта 1K для Украины, рассчитывать на помощь стоит не всем. Дело в том, что:

программа ориентирована на семьи;

значительный объем запросов в помощь.

"Проект сосредоточен на прямых связях спонсоров в США и во всем мире для помощи украинским семьям, пострадавшим от бессмысленной и бесчеловечной войны. Если мы сможем найти для вас спонсора, вы получите деньги непосредственно на свою банковскую карту в гривне", – рассказывают в 1K для Украины.

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Что нужно, чтобы подать заявку

Подать заявку на выплату можно здесь. Для этого следует заполнить форму. Указать нужно:

реферальный электронный адрес."E-mail лица, которое направило вас в проект $1K Украина. Укажите свою электронную почту, если вы ссылаетесь на себя", – объяснили в организации;

свой электронный адрес;

номер телефона;

имя;

фамилию;

номер банковской карты;

дату рождения;

город проживания;

адрес. "Это должен быть тот же адрес, который вы указали в своем банке. Укажите улицу, номер квартиры и город", – рассказали в $1K;

индекс;

место пребывания – в своем городе в Украине, в другом городе или же за границей;

количество детей в семье;

количество взрослых;

семейное фото – без него заявка может быть не утверждена;

ссылку на личный Instagram или Facebook;

краткую информацию обо всех членах семьи (имена, возраст, род занятий и т. д.);

чем вызвана необходимость получения помощи;

на что будет потрачена выплата.

"Не отправляйте форму дважды. Если вы продолжите посылать сообщения, наша система заблокирует вас и вы не сможете получить помощь", – подчеркнули в проекте.

Выплата придет не сразу

Как рассказали в проекте, если будет принято решение о предоставлении помощи, средства будут высланы в течение 1 часа. Впрочем, время ожидания может быть и большим.

"Иногда нужно несколько дней для поступления средств на счет", – объяснили там.

На что можно тратить деньги

Какого-либо перечня товаров или услуг, на которые должна быть потрачена выплата, не существует. Деньги можно использовать для оплаты всего, что получатель сочтет нужным.

"Многие семьи используют средства на еду, одежду, аренду и эвакуацию из зоны боевых действий", – объяснили в проекте.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.

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