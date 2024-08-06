Одна из стран ЕС с сентября значительно снизит выплаты для украинских беженцев: сколько теперь будут платить

С 1 сентября Ирландия снизит еженедельную государственную помощь для украинских беженцев с 232 (10 409 грн) до 39 евро (1749 грн), а выплаты на детей составят около 30 евро (1346 грн) в неделю. Это решение коснется 19 тысяч беженцев и вызвало критику со стороны левых партий, считающих его опасным для детской бедности.

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OBOZ.UA выяснил, кто останется без выплат и сколько теперь будут платить в Ирландии. Изменения в социальной политике Ирландии подразумевают значительное уменьшение размера государственной помощи для украинских беженцев.

С 1 сентября 2024 года еженедельная помощь снизится до 39 евро (1749 грн), а пособие на детей составит около 30 евро (1346 грн) в неделю. Выплаты коснутся 19 тысяч беженцев из Украины, хотя всего с начала войны в Ирландию переехали около 80 тысяч украинцев.

Снижение размера помощи в Ирландии по словам правительства, приблизит его к уровню выплат во Франции, где беженцы получают около 48 евро (2153 грн) в неделю, а без размещения – чуть больше 99 евро (4441 грн). Ирландское правительство заявляет, что предложенное сокращение выплат ставит страну в один ряд с большинством государств ЕС.

Это шаг, направленный на две вещи: поставить нас в один ряд с нашими европейскими коллегами по всему Союзу, а также убедиться, что все украинские получатели временной защиты здесь находятся в одном ряду. Поэтому это не зависит от того, когда вы прибыли в Ирландию, все получат то же самое", – заявил Барри Уард-Файн из партии Gael.

Левые партии Ирландии подвергли критике решение правительства о снижении выплат для украинских беженцев. Они утверждают, что решение приведет к росту детской бедности и является политическим маневром, отвлекающим от других внутренних проблем страны.

"Непосредственным следствием станет стремительный рост детской бедности в стране. Мы знаем, что подавляющее большинство находящихся здесь украинских беженцев – это женщины и их дети. Поэтому это действительно достаточно отвратительный шаг, довольно циничный шаг со стороны правительства", – отметил Пол Мерфи с партии People Before Profit.

Снижение размера помощи может оказать значительное влияние на качество жизни украинских беженцев в Ирландии. Учитывая, что многие из них – это женщины с детьми, уменьшение выплат может повлечь за собой увеличение уровня бедности среди этой категории населения. Это, в свою очередь, может привести к дополнительным социальным и экономическим проблемам для страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году украинские беженцы в Норвегии могут получать по 520 евро (23 746 грн) в месяц, однако только при выполнении определенных условий. Правила ужесточились с июля 2024 года. Однако беженцам платят также и по 1500 евро (67207 грн) за возвращение в Украину.

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