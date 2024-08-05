Норвегия изменила выплаты для украинцев: беженцам дают деньги даже за возвращение домой

В 2024 году украинские беженцы в Норвегии могут получать по 520 евро (23 746 грн) в месяц, однако только при выполнении определенных условий. Правила ужесточились с июля 2024 года. Однако беженцам платят также и по 1500 евро (67207 грн) за возвращение в Украину.

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В 2024 году украинские беженцы в Норвегии могут получать 520 евро (23746 грн) в месяц, но для этого они должны проживать в центрах приема беженцев и зарегистрироваться в Национальном центре регистрации. Правительство также стимулирует возвращение домой, выплачивая 1500 евро (67207 грн) тем, кто решит вернуться.

OBOZ.UA узнал, какие выплаты могут получить украинские беженцы в 2024 году, и какие новые требования нужно выполнить. Министерство труда Норвегии предлагает продлить действие ранее принятых изменений в законодательстве до 1 июля 2026 года.

Эти изменения направлены на контроль иммиграции и интеграции украинских беженцев. По словам министра Тонье Бренна, количество беженцев из Украины в 2024 году уменьшилось на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Основные изменения в выплатах

в 2024 году в Норвегии нельзя получить временное альтернативное жилье;

украинцы, желающие получать выплаты и поддержку государства, должны проживать в центрах приема беженцев, а не в частном жилье.

а не в частном жилье. Норвежское правительство не покрывает расходы, связанные с домашними животными, прибывающими в центры беженцев;

связанные с домашними животными, прибывающими в центры беженцев; для получения единовременной финансовой помощи в размере 8200 евро (367 401 грн) нужно прожить в Норвегии больше года;

для получения временного убежища и пособия необходимо зарегистрироваться в Национальном центре регистрации.

С июля 2024 г. зарегистрироваться можно будет только в Национальном центре прибытия и регистрации беженцев (Nasjonalt ankomstsenter) в муниципалитете Роде или в Регистрационном центре Гардермуэн (Gardermoen registreringssenter) возле аэропорта Осло. Украинцы, которые не могут себя обеспечивать самостоятельно, имеют право на пособие для покрытия потребностей в питании, проживании и медицинских услугах.

В 2024 году размер выплат для украинцев в Норвегии снизили до 520 евро (23 746 грн) в месяц для одинокого человека. Правительство Норвегии также стимулирует возвращение украинцев домой, выплачивая за это 1500 евро (67207 грн).

Ужесточение правил для украинских беженцев

В Норвегии ранее уже ужесточились правила для украинцев, урезав ряд выплат. В частности, с 29 января 2024 прекращено предоставление временного альтернативного жилья для тех, кто выбрал проживание в частном жилье, а не в центре приема беженцев.

Норвегия также пытается подтолкнуть украинских беженцев к работе, требуя от них уделять минимум 15 часов в неделю рабочей деятельности. Это может быть проделано путем практической работы на полный или неполный рабочий день.

Регистрация и проживание

Для защиты в Норвегии необходимо зарегистрироваться в Национальном центре регистрации в муниципалитете Роде. Беженцы из Украины могут зарегистрироваться в пяти других городах страны: Киркенес, Тронхейм, Берген, Ярен и Торп. Если округ, куда прибыли беженцы, не имеет возможности зарегистрировать их, то они будут доставлены в Национальный центр регистрации.

Требование о регистрации в Национальном центре регистрации не распространяется на просителей убежища, прибывающих в Норвегию через пограничный пункт Стурзьскуг. Также несовершеннолетние без сопровождения и лица в особо сложной ситуации могут получить помощь, чтобы добраться до Национального центра регистрации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 августа правительство Чехии увеличит выплаты для украинских беженцев до 6000 крон (10 510 грн) для уязвимых категорий и до 4000 крон (7 тыс грн) для других, а с 1 сентября сократит срок предоставления бесплатного жилья. 90 дней для всех беженцев. Это решение вызвало критику, поскольку может оставить многих без крова и способствовать нелегальному трудоустройству.

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