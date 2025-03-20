Одна из стран ЕС меняет правила для украинских беженцев: кто сможет получить привилегии и какие условия необходимо выполнить

Для украинских беженцев в Чехии ввели специальный долгосрочный вид на жительство, доступный только прожившим в стране не менее двух лет, имеющий годовой доход от 440 000 крон и не получавший гуманитарной помощи с июля 2024 года. Те, кто не отвечает этим требованиям, будут оставаться в статусе временной защиты.

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Об этом пишет Czech Radio. 18 марта 2025 года правительство Чехии приняло решение о внедрении специального долгосрочного вида на жительство для граждан Украины, которые находятся в стране со статусом временной защиты.

Новый механизм должен стать дополнительным вариантом для беженцев, которые смогли достичь финансовой независимости и адаптироваться к чешскому обществу. В то же время общественные организации и правозащитники подвергли критике нововведения из-за его жестких условий. Для получения специального долгосрочного вида на жительство граждане Украины должны отвечать следующим критериям:

проживать в Чехии со статусом временной защиты не менее двух лет (с конца марта 2023);

не получать гуманитарную помощь от государства с июля 2024;

иметь официальную занятость или вести предпринимательскую деятельность в Чехии;

регулярно уплачивать налоги и социальные взносы;

не иметь судимости и задолженности по медицинскому страхованию;

годовой валовой доход должен составлять не менее 440 000 крон (около 17,5 тыс. евро). При каждом дополнительном иждивенце в семье эта сумма увеличивается на 110 000 крон;

дети заявителя должны посещать школу в Чехии.

Предлагаемые условия получили неоднозначную реакцию. Консорциум НКО, работающих с мигрантами, и Офис государственного правозащитника указывают, что требования слишком жесткие. По мнению правозащитников, такому уровню будет соответствовать лишь небольшая часть беженцев, а остальные вынуждены оставаться в статусе временной защиты без возможности перехода на более стабильный статус.

По оценкам Министерства внутренних дел Чехии, потенциальными претендентами на специальный вид на жительство могут быть только около 20 000 человек из более 659 970 украинцев, получивших временную защиту с начала войны. Правозащитники настаивают на расширении возможностей для получения различных типов вида на жительство, однако МВД Чехии отмечает, что для этого необходимо вносить изменения в законодательство.

С начала полномасштабной войны Чехия стала одним из ключевых приютов для украинцев. На декабрь 2024 года в стране было зарегистрировано почти 400 000 беженцев из Украины, получивших временную защиту. Чехия имеет самый высокий показатель принятых украинских беженцев на душу населения среди стран ЕС – примерно 36 человек на 1000 жителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские беженцы не могут получить убежище в Нидерландах – у местных приютов нет мест для размещения. Более того, муниципальные власти недовольны уменьшением компенсации на содержание беженцев.

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