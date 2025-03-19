Страна ЕС перестала предоставлять жилье беженцам из Украины: что говорят власти

Украинские беженцы не могут получить убежище в Нидерландах – в местных приютах нет мест размещения. Более того, муниципальные власти недовольны уменьшением компенсации на содержание беженцев.

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Как сообщает NOS, муниципальные центры для размещения украинцев уже несколько месяцев переполнены. По этому поводу Нидерландская ассоциация муниципалитетов (VNG) уже направила письмо премьер-министру королевства, а мэрии четырех крупнейших городов – Амстердама, Роттердама, Утрехта и Гааги – обратились в Министерство по приюту и миграции с просьбой принять меры по ситуации.

"На этой неделе в Амстердаме мы были вынуждены отказать десяткам людей, оставшихся без крыши над головой, как и неделей раньше. Невозможно направить их в другие города, поскольку по всей стране сейчас доступно менее 35 мест, а уровень заполняемости составляет 99,8% ", - говорит советник амстердамского муниципалитета.

В Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев. Из них 93770 находятся в муниципальных центрах для беженцев. По данным нидерландского Красного Креста, беженцы из Украины все чаще обращаются к организации за помощью: в декабре и январе их было более 200, в феврале – более 400, а 18 из них признались, что по крайней мере однажды ночевали под открытым небом. Более того, ожидается, что из-за нестабильной геополитической ситуации количество украинцев в Нидерландах будет расти.

Стоит отметить, что беженцы из Украины имеют право на жилье и образование в Нидерландах до 4 марта 2026, но муниципалитеты обеспечивают места для размещения только в соответствии с собственными возможностями и размером, получая средства за каждого беженца. Но в начале года правительство снизило компенсацию за размещение беженцев с 61 до 44 евро в день. В то же время, в муниципалитетах утверждают, что реальные расходы на одного человека – 55-60 евро в день.

В Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев. Из них 93 770 находятся в муниципальных центрах для беженцев, а остальные арендуют жилье, живут у друзей или в принимающих семьях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Германия готовится к изменениям в политике в отношении украинских беженцев. В частности правительство страны дает понять, что возможность получать социальные выплаты без работы постепенно исчезает, а статус временной защиты для украинцев может быть пересмотрен после 2026 года. Кроме того, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, первым предложат ехать домой.

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