Обогатились почти на $310 млрд за один день: как благодаря Трампу выросло состояние самых богатых людей мира
Совокупный капитал самых богатых людей мира вырос на рекордные 304 миллиарда долларов благодаря решению Дональда Трампа приостановить пошлины. Больше всего заработал Илон Маск – его состояние увеличилось на 36 миллиардов в день.
Об этом пишет Bloomberg. Это самый большой однодневный прирост богатства, зафиксированный с момента основания Bloomberg Billionaires Index.
Причиной стали стремительное восстановление фондовых рынков и неожиданное решение президента США Дональда Трампа приостановить введение масштабных пошлин по отношению к ряду стран. После заявления Трампа индекс S&P 500 вырос больше всего с 2008 года, что немедленно сказалось на капиталах миллиардеров. Индекс Nasdaq Composite также продемонстрировал самый мощный рост за более чем 24 года. Инвесторы быстро отреагировали на сигнал о возможном смягчении торгового конфликта, что позволило рынку отыграть недавние потери.
Наибольшим индивидуальным выигрышем отметился Илон Маск, основатель и генеральный директор Tesla, чье состояние выросло на 36 миллиардов долларов, когда акции компании взлетели на 23%. За ним следует Марк Цукерберг из Meta – +26 млрд долларов, а Дженсен Хуанг из Nvidia прибавил к своему капиталу 15,5 млрд долларов на фоне роста акций его компании на 19%.
Гендиректор Carvana Эрнест Гарсиа III стал рекордсменом по процентному приросту – его состояние выросло на 25%, или на 1,4 млрд долларов. В Азии Масаёси Сон из SoftBank увеличил свое состояние на 1,7 млрд долларов, а Тадаши Янай (Uniqlo) – на 3,5 млрд долларов. Даже вторая самая богатая женщина Китая Чжоу Цюньфэй отметила прирост на 14,3%, до 9,5 млрд долларов.
На фоне неопределенности, царившей после анонсирования тарифов раньше этого месяца, новое решение Трампа кардинально изменило настроение рынка от паники к оптимизму. Аналитики указывают, что масштаб предложенных пошлин превышал ожидания, вызвав наибольшие потери с 2020 года. Заявление о приостановлении пошлин снизило напряжение, вызвав волну покупок на биржах.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, американские и азиатские акции взмыли вверх после того, как Трамп заявил о 90-дневной паузе в применении повышенных более чем до 10% пошлин для всех стран, кроме Китая. Также выросли котировки сырьевых ресурсов.
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