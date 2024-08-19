Новые правила оформления документов: сколько теперь стоит внутренний и загранпаспорт в Украине

В Украине вступил в силу закон №3709-ІХ, предусматривающий, в частности, установление единого размера админсбора при одновременном оформлении внутреннего и загранпаспорта. А кроме того, унификацию стоимости оформления паспорта в случае обращения за границей в представительство ГП "Документ" – в таких случаях платить нужно будет столько же же, как и на территории Украины. Причем для получения как внутреннего, так и загранпаспорта.

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Так, согласно документу, одновременное оформления внутреннего и загранпаспорта в течение 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты будет стоить 0,3 размера прожиточного минимума. Сейчас это составляет 908,4 грн.

Оформление же в течение 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты будет стоить 0,6 размера прожиточного минимума. То есть 1 816,8 грн.

Кроме того, за оформление – в том числе вместо утраченных или похищенных – или обмен украинских паспортов в форме книжечки или карточки теперь не должны взимать государственную пошлину. Также закон, среди прочего, предусматривает:

введение оплаты за оформление удостоверения беженца и удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите – теперь административный сбор не взимается только при оформлении таких документов впервые;

снижение возраста, с которого гражданин Украины может обратиться за оформлением загранпаспорта самостоятельно – теперь это можно сделать с 14 лет, тогда как ранее было с 16 лет.

Срок действия паспортов изменили

Также был изменен срок, на который выдаются паспорта гражданина Украины в виде ID-карточки – но только для лиц, достигших 65 лет. Теперь такой документ будет выдаваться бессрочно, тогда как ранее его нужно было менять каждые 10 лет.

В то же время, для других категорий граждан сроки не изменились. Так:

лицам, не достигшим 18 лет паспорта выдаются на 4 года;

лицам, достигшим 18 лет – на каждые 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, по достижении 14 лет каждый украинец обязан получить паспорт гражданина Украины – это главный документ, подтверждающий личность человека. Он может быть старого (в виде книжечки) или нового (ID-карта) образца. Если своевременно его не обновить или не заменить, грозит штраф.

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