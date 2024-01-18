Некоторые украинцы получат компенсации не за все уничтоженное войной жилье: Кабмин ограничил площадь

Кабинет министров ограничил площадь уничтоженного войной жилья, за которую будет проводится компенсация. При чем, речь идет как о квартирах, так и домов усадебного типа, садовых или дачного домов.

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Об этом говорится правительственном постановлении №39 от 16 января. Согласно ему, компенсацию будут выплачивать не более чем за:

150 кв.м квартиры;

200 кв.м частного, садового или дачного дома.

Что будет с "лишней" площадью

За площадь жилья, которая превышает установленные рамки, компенсация также будет выплачена. Но позже.

Как объяснили в Кабмине, она будет зафиксирована в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. И в дальнейшем "будет использована в случае подачи заявления на компенсацию за счет репараций или других источников, если такая компенсация будет предусмотрена нормативно-правовыми актами".

Программу компенсаций расширили

Программа компенсаций за уничтоженное войной жилье стартовала в Украине в мае 2023 года. В ее рамках владельцы поврежденного жилья начали получать компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт.

С декабря были начаты выплаты на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости. Максимально возможные суммы составляют:

350 тыс. грн для квартиры

500 тыс. грн – для частного дома.

До этого же действие программы было расширено на тех, то имел жилье в общей собственности. Для этого в Дії им необходимо вместе подать одно совместное заявление или каждому отдельно.

После подачи заявления комиссия органа местного самоуправления проработает уведомление и определит сумму компенсации для каждого совладельца (в соответствии с его долей собственности). Соответственно, у каждого будет и свой жилищный сертификат.

Сертификат можно использовать, чтобы самостоятельно приобрести новую квартиру или дом. Либо же объединить сертификаты с другими совладельцами, чтобы вместе приобрести новое общее жилье.

"Чтобы воспользоваться жилищным сертификатом, следует прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев. Но делать это нужно только после того, как каждый из совладельцев получит собственный сертификат", – объяснили в Минвосстановления.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине расширили доступ бизнеса к программе єВідновлення. Это означает, что принять участие в восстановлении жилья за средства программы сможет еще больше бизнесов, а у украинцев появится больше возможностей потратить государственную помощь на ремонт квартир и домов. К примеру, теперь люди смогут купить не только стройматериалы, но и мебель, а также заказывать работы у подрядчиков узкого профиля.

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