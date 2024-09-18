Некоторые украинцы могут получить выплату в размере 10 пенсий: кто именно и какие условия

Выходящие на пенсию работники образования и социальной сферы за выслугу лет и имеющих необходимый страховой стаж, могут получить единовременную выплату в размере 10 месячных пенсий. Для этого они должны работать на государственных или коммунальных должностях и не получать другие пенсии до этого момента.

Видео дня

OBOZ.UA выяснил, кто из украинцев может получить финансовую помощь. Право на единовременную выплату в размере 10 месячных пенсий регулируется Законом Украины "О пенсионном обеспечении" и Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Такую выплату могут получить работники государственных или коммунальных учреждений, на момент достижения пенсионного возраста работавших на должностях, предоставляющих право на пенсию за выслугу лет. К этой категории относятся:

педагогические работники , имеющие необходимый страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

, имеющие необходимый страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин; работники учебных заведений таких как общеобразовательные школы, музыкальные и художественные школы, военные общеобразовательные учреждения, профессионально-технические учебные заведения, межшкольные учебно-производственные комбинаты;

таких как общеобразовательные школы, музыкальные и художественные школы, военные общеобразовательные учреждения, профессионально-технические учебные заведения, межшкольные учебно-производственные комбинаты; работники учреждений социальной защиты и здравоохранения, включая детские дома, трудовые колонии, логопедические пункты, школы-клиники, а также медицинские учреждения, такие как больницы, детские клиники, санатории, интернаты для людей с инвалидностью и детей с инвалидностью.

Условия получения выплаты

Чтобы получить единовременную выплату в размере 10 пенсий, необходимо выполнить ряд условий. А именно:

трудоустройство: на момент достижения пенсионного возраста лицо должно быть трудоустроенным в государственных или коммунальных учреждениях в должности, предоставляющей право на пенсию за выслугу лет; неполучение другой пенсии: лицо, претендующее на выплату, не должно раньше получать другие пенсии; необходим страховой стаж: для мужчин это 35 лет, для женщин – 30 лет; суммирование стажа: при назначении пенсии допускается суммирование стажа работы в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты.

Для того чтобы получить единовременную выплату в размере 10 месячных пенсий, работник должен обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующими документами. Среди необходимых документов: трудовая книжка, подтверждение наличия страхового стажа и справка с места работы. Важно отметить, что выплата назначается только тем, кто на момент достижения пенсионного возраста работал на определенных законом должностях и не получал раньше других пенсий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году минимальная пенсия в Украине останется на уровне 2361 гривны, без повышений по сравнению с 2024 годом. Индексация пенсий произойдет в марте 2025 года, но значительное увеличение соцвыплат не предполагается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!