Некоторые украинки могут выйти на пенсию в 55 лет: кто именно и при каких условиях

Украинские женщины могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего страхового стажа или работы во вредных условиях. Также предусмотрены переходные положения для женщин, рожденных до апреля 1961 г., которые могут выйти на пенсию раньше 60 лет.

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OBOZ.UA выяснил, при каких условиях женщины могут выйти на пенсию в 55 лет. В Украине пенсионный возраст для женщин с апреля 2021 года был повышен до 60 лет, что сравнило права мужчин и женщин по возрасту выхода на пенсию.

Однако некоторые категории женщин могут воспользоваться возможностью раньше выйти на заслуженный отдых при наличии определенных условий. Это особенно важно для женщин, работавших в сложных или опасных условиях труда, а также имеющих значительный страховой стаж.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", женщины, имеющие не менее 30 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет. Эта норма была введена в 2015 году, когда Верховная Рада Украины внесла соответствующие изменения в законодательство. Однако следует отметить, что эта возможность доступна не всем, а лишь определенным категориям граждан.

Одна из важных групп, которая может претендовать на досрочный уход на пенсию в 2024 году – это женщины, рожденные до апреля 1961 года. Для них были введены переходные положения, позволяющие выйти на пенсию раньше 60 лет. Например, женщины, родившиеся с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, имеют право выйти на пенсию в возрасте 59 лет и 6 месяцев.

Это стало возможным благодаря постепенному повышению пенсионного возраста, которое было введено в 2021 году. В зависимости от даты рождения женщины имеют право выйти на пенсию в разном возрасте:

55 лет – для родившихся до 30 сентября 1956 года;

– для родившихся до 30 сентября 1956 года; 55 лет и 6 месяцев – для родившихся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года.

Это положение также учитывает страховой стаж, который должен быть не менее 30 лет. Особая категория женщин, которая может выйти на пенсию раньше – это те, кто работал на предприятиях с вредными и тяжелыми условиями труда.

Кабинет Министров Украины утвердил специальный список профессий и производств, подпадающих под эти условия. К таким работам относятся профессии по второму списку вредных и опасных производств. Женщины, выполнявшие работы в таких условиях, имеют право выйти на пенсию раньше стандартного возраста.

Для того чтобы воспользоваться правом досрочного ухода на пенсию, женщинам необходимо подтвердить свой страховой стаж, а также работу во вредных или тяжелых условиях (при наличии таковой). Подать заявление можно через органы Пенсионного фонда Украины. Важно подготовить все необходимые документы, в частности, справки о стаже и работе на соответствующих предприятиях, подтверждающих право на досрочную пенсию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в марте 2025 индексируют пенсии. В правительстве уже пообещали выполнить норму закона по перерасчету выплат. Пока не известно, каким может быть размер этой индексации (ибо учитываются статистика за 2024 год, которой еще нет).

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