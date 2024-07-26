Некоторые клиенты Ощадбанка обязаны регулярно проходить проверку: кому нужно делать каждые 6 месяцев

Пенсионеры-внутренние переселенцы (ВПЛ), которые получают выплаты через текущий счет в Ощадбанке должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Однако не все – лишь те, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

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Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили:

это необходимо для проверки, "что государственные средства получает именно лицо, для которого они предназначены";

подтвердить свое лицо можно как офлайн, так и онлайн.

Как можно пройти идентификацию для получения пенсии

Лично.

"Посетить отделение АО Ощадбанк или орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ)", – рассказали в министерстве.

Через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Сделать это можно с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID). "Это удобно для тех, кто не имеет физической возможности посетить учреждения банков или Пенсионного фонда, находится на временно оккупированной территории или предпочитает онлайн инструменты", – объяснили в Минреинтеграции.

С помощью видеоконференцсвязи.

Подать заявку можно на вебпортале электронных услуг ПФУ или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам: 0 800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71.

Что делать пенсионерам за границей

Тем же пенсионерам, которые находятся за пределами Украины, отмечается, следует получить документ, удостоверяющий, что они живы. После чего предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете.

"Передать документы можно с помощью веб-портала Фонда или по почте", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2028 году требования к стажу не сможет выполнить львиная доля 60-летних украинцев – поскольку требования к стажу увеличиваются каждый год. В связи с чем им придется работать без пенсии до 63 или даже 65 лет.

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