Некоторые из украинцев имеют право выйти на пенсию независимо от возраста: кто именно и какие выплаты

В Украине шахтеры имеют право на льготную пенсию: мужчины в 50 лет при наличии 25 лет стажа (из них 10 под землей), женщины в 50 лет при стаже от 20 лет (из них 7,5 под землей). Минимальный размер пенсии для шахтеров составляет 80% от заработка, но не менее трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В соответствии с законодательством, пенсия по возрасту на льготных условиях назначается тем, кто работал полный рабочий день на подземных и других особо вредных и тяжелых работах.

мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет при условии наличия не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 – подземные работы;

могут выйти на пенсию в 50 лет при условии наличия не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 – подземные работы; женщины имеют право на пенсию по достижении 50 лет при наличии 20 лет страхового стажа, из них не менее 7 лет 6 месяцев – подземные работы.

Шахтеры имеют уникальное право выхода на пенсию независимо от возраста. Это касается тех, кто отработал:

25 лет на подземных или открытых горных работах (в том числе горноспасатели);

на подземных или открытых горных работах (в том числе горноспасатели); 20 лет – для работников ведущих профессий, таких как рабочие очистного забоя, проходчики, отбойщики и машинисты горных выемочных машин.

Минимальный размер пенсии шахтерам, имеющим необходимый льготный стаж, составляет 80% заработка, из которого исчисляется пенсия. Вместе с тем установлена гарантия: пенсия не может быть меньше трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Кроме того, законодательство предусматривает дополнительное зачисление стажа, каждый год работы во вредных условиях засчитывается как два года страхового стажа. Для оформления льготной пенсии необходимо предоставить:

справки о стаже работы, если в трудовой книжке нет соответствующих записей;

документы о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

В случае ликвидации предприятия или если оно находится на оккупированной территории либо в зоне боевых действий, подтверждение стажа осуществляется по данным Государственного реестра застрахованных лиц. Право на пенсионное обеспечение шахтеров определяется такими законами:

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 09.07.2003 №1058-IV;

Закон Украины "О повышении престижности шахтерского труда" от 02.09.2008 №345-VI.

Действующая формула расчета позволяет получать коэффициент замещения (то есть процент от актуального заработка) на уровне менее 30%.

