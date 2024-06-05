Недвижимость Гринкевича в Чехии арестовал суд: что известно

Украинский суд наложил арест на недвижимость Романа Гринкевича в Чехии. Речь, вероятно, идет о недвижимости в Праге – это квартира, многоквартирный дом и земельные участки под эти домом.

Соответствующее решение приял Печерский районный суд Киева. "Наложить арест на недвижимое имущество, которое находится на территории Чешской Республики и принадлежит на праве частной собственности (совместной собственности) подозреваемому с запретом пользования и распоряжения", – говорится в решении суда.

По данным СМИ, Гринкевичу в Праге принадлежит квартира площадью 90,8 кв. м в ЖК Marina Island на берегу Влтавы. Расследователи утверждают, что этот объект Гринкевич купил в марте 2018 года более чем за 11 млн грн в эквиваленте по тогдашнему официальному курсу гривни к чешской кроне.

Также Гринкевич, по данным журналистов, является совладельцем всего указанного жилого комплекса и земли под ним. Арест наложен непосредственно на квартиру Гринкевича, и на весь дом вместе с землей.

Напомним, Роман Гринкевич – пятый подозреваемый по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Он был задержан в Одессе 22 января 2024 года. Его отца, Игоря Гринкевича, задержали в конце декабря 2023-го.

Также в начале 2024-го было арестовано имущество Гринкевичей в Украине. Однако в апреле суд снял арест с компании "ВТ Девелопмент", указав, что она не связана с инкриминируемыми Гринкевичем преступлениями.

Львовских бизнесменов Гринкевичей обвиняют в махинациях с закупками для Министерства обороны на 1,5 млрд грн. Связанные с Гринкевичем компании поставляли Минобороны бронежилеты и шлемы по завышенным ценам. Также Гринкевич-старший пытался дать взятку в 500 тыс. долл. одному из руководителей ГБР.

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