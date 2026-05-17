Не все пенсионные надбавки приходят автоматически: за какими доплатами украинцам нужно обращаться самостоятельно

Украинские пенсионеры могут терять сотни гривен ежемесячно, если не подадут заявление на отдельные надбавки, которые не назначают автоматически. Чаще всего самостоятельно нужно оформлять доплаты за сверхурочный стаж, особые заслуги, уход после 80 лет и некоторые выплаты для участников боевых действий.

Видео дня

Об этом пишет профильное издание "На пенсии". В Украине действует несколько видов доплат к пенсии, часть Пенсионный фонд назначает без дополнительных обращений, но некоторые выплаты нужно оформлять отдельно. Чаще всего это касается:

доплаты за сверхурочный страховой стаж;

надбавок за особые заслуги перед государством;

пособия по уходу для пенсионеров 80+;

отдельных выплат для участников боевых действий;

корректировки минимальной пенсии после 65 лет.

Именно из-за этих категорий чаще всего возникают ситуации, когда люди получают меньше, чем предусмотрено законом.

Пенсия после 65 лет: всем ли автоматически повышают выплаты

Для украинцев, достигших 65-летнего возраста, предусмотрен гарантированный минимальный размер пенсии. В 2026 году это правило касается тех, кто имеет необходимый страховой стаж и получает менее 3758 гривен.

Однако специалисты советуют проверять свое пенсионное дело, поскольку иногда повышение не учитывается из-за неточностей в документах или необновленных данных. Часть доплат Пенсионный фонд назначает автоматически, это так называемые возрастные надбавки:

после 70 лет – 300 гривен;

– 300 гривен; после 75 лет – 456 гривен;

– 456 гривен; после 80 лет – 570 гривен.

Выплаты должны начисляться без подачи отдельного заявления, но пенсионерам рекомендуют проверять, действительно ли они добавлены к основной пенсии.

Доплата за сверхурочный стаж: кто может получить больше

Еще одна распространенная надбавка – за дополнительные годы страхового стажа. В 2026 году базовая норма составляет:

30 лет стажа для женщин;

35 лет стажа для мужчин.

За каждый год сверх этой нормы пенсионеру могут начислять дополнительно до 25,95 гривны. Хотя сумма за один год кажется небольшой, за десятки дополнительных лет это может дать ощутимое увеличение ежемесячной выплаты.

Надбавки за особые заслуги: часто теряются из-за отсутствия заявления

Отдельная категория – пенсионеры, которые имеют особые заслуги перед государством. К ним могут относиться:

Герои Украины;

почетные доноры;

матери-героини;

ветераны с наградами;

выдающиеся спортсмены и другие категории, определенные законом.

Именно эти надбавки часто не назначают автоматически. Для их оформления нужно лично обратиться в Пенсионный фонд, подать заявление и документы, подтверждающие соответствующий статус.

Доплата на уход для пенсионеров 80+

Украинцы старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут получать дополнительно около 1038 гривен ежемесячно. Но для этого нужно доказать:

что пенсионер проживает сам;

что ему действительно нужен постоянный уход.

Из-за сложности оформления и недостатка информации многие пожилые люди так и не подают документы на эту помощь.

Пенсионные гарантии для участников боевых действий

Для пенсионеров со статусом участника боевых действий действуют отдельные гарантии. В то же время сам факт наличия статуса УБД не означает, что все надбавки автоматически учтены.

минимальная пенсия – не менее 5528 гривен;

ежемесячная надбавка – 648,75 гривны;

возможны дополнительные выплаты за награды или инвалидность, связанную со службой.

Пенсионерам советуют проверять свое пенсионное дело и уточнять, внесены ли все льготы. Основные причины, по которым пенсионеры могут терять часть положенных выплат:

не подали заявление в Пенсионный фонд;

не предоставили полный пакет документов;

не учтен страховой стаж;

не внесен специальный статус;

ошибки в пенсионном деле.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 июня не произойдет общий перерасчет пенсий. Однако вместе с тем часть украинцев получит возрастные доплаты. Также задним числом получают повышение работающие пенсионеры, которые имеют на это право.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!