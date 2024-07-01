НБУ выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат изъятию
Нацбанк выводит из оборота гривневые купюры, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, точная дата этого пока не определена – деньги можно будет обменять до конца действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его прекращения.
Как сообщили в самом Нацбанке, из оборота выводятся купюры разных номиналов. В частности:
- 1;
- 2;
- 5;
- 10;
- 20;
- 50;
- 100;
- 200 грн.
"Они уже длительное время изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – говорится в сообщении.
Зачем деньги выводят из обращения
Как объяснили в регуляторе, изъятие денег из наличного обращения является частью оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривни. Предполагается, что это:
- повысит защиту и качество денег;
- сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.
Где можно обменять старые купюры
Обмен банкнот гривни старых образцов до 2003 года проходит бесплатно и без ограничений. Меняют деньги на банкноты всех номиналов, находящихся в обращении. Для этого следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:
- в Киеве: Контрактовая пл., 2а;
- в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
- во Львове: ул. Коперника, 4;
- в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
- в Харькове: Театральная пл., 1;
- в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.
Также обмен можно провести в уполномоченных банках. Такими являются:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Райффайзен Банк;
- ПУМБ.
"Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков", – рассказали в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, фальшивомонетчики стали реже подделывать банкноты гривни. Однако полностью от этого не отказались.
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