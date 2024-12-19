НБУ выпустил новую монету 10 гривен: как выглядит и чем особенная. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил новую памятную монету в 10 грн – "Новогодняя игрушка". Она выполнена из серебра, монету посвятили военным, возвращения которых домой ждут украинцы.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении НБУ. Презентация монеты состоялась 19 декабря, но приобрести ее можно будет только с 20 декабря.

Монета украшена эмалью и локальной позолотой. На аверсе изображен изящный декоративный узорчатый мотив в форме снежинок, которые традиционно используются для украшения зимних окон, отметили в НБУ.

На реверсе монеты – рождественская композиция с персонажами вертепа в современной интерпретации. "В центре расположена елка с главным символом Рождества – Вифлеемской звездой. Вокруг нее стилизованные колядники поют рождественские песни, даря радость и тепло каждому дому. Среди персонажей вертепа также изображен символический образ воина, олицетворяющий современных защитников Украины, стремящихся вернуться домой, чтобы встретить праздники в кругу родных", – рассказали в Нацбанке.

В целом будет выпущено до 10 тыс. новых монет. С 20 декабря монету будуть продавать в онлайн-магазине Нацбанка.

"Реализация банков-дистрибьюторов начнется по мере отгрузки продукции Банкнотно-монетным двором. О начале реализации узнайте на сайтах банков-дистрибьюторов", – добавили в НБУ. Речь идет о таких банках:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПУМБ.

"Самая заветная мечта каждого из нас, чтобы защитники и защитницы Украины имели возможность вернуться домой, в круг родных и близких. И мы сделаем для этого все от нас зависящее, преодолевая этот путь шаг за шагом, принимая нужные решения, работая при любых условиях. И на новой монете мы также символически изобразили военных, которым благодарим каждый день. Мы ждем их возвращения, хотим, чтобы они были рядом с нами. Этой монетой отдаем им честь и уважение", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк ввел в оборот памятную монету в 10 грн. Она посвящена достижением Украины в сфере цифровых технологий и инноваций и выполнена в нетрадиционной для монет форме – квадрата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!