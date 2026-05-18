Нацкешбек исчезнет с карт украинцев: до какой даты нужно потратить деньги
Украинцы должны до конца июня потратить средства, начисленные на карты "Национальный кэшбек". Деньги, не использованные до 30 июня включительно, автоматически вернутся в госбюджет.
Об этом предупредили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Следует отметить, что на такие карты поступали выплаты не только в рамках одноименной программы, но 1000 грн от "Зимней поддержки", заявки на которую принимались в декабре-2025.
Что важно знать
- Все накопленные средства на карте должны быть потрачены до 30 июня 2026 года (включительно).
- Выплата кэшбэка за апрель поступит до конца мая – ее также надо использовать до 30 июня.
- В июне выплаты не будет – майское начисление будет в июле.
После 30 июня программа продолжает работать без изменений. То есть средства за покупки украинских товаров будут начисляться как всегда – до 20 числа следующего месяца (то есть в июле ожидается две выплаты – за май и июнь).
На что можно потратить кэшбек
- Оплата коммунальных услуг.
- Оплата почтовых услуг.
- Продукты питания украинского производства.
- Медицинские изделия и лекарства украинского производства.
- Книги и другая печатная продукция.
- Донаты на благотворительность, в частности на поддержку ВСУ.
Сколько возвращает программа
- 5% – за продукты питания, автотовары, аптечные товары, товары для сада и огорода;
- 15% – за непродовольственные товары: одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби, ремонта, а также твердые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы.
Отдельно до 31 мая начисляется кэшбек за оплату автомобильного топлива. Компенсация зависит от типа топлива:
- 15% на дизель;
- 10% на бензин;
- 5% на сжиженный газ.
Но для таких выплат действует ограничение. Максимально украинцы могут получить:
- до 500 гривен "нацкешбека" в месяц за топливо;
- до 3000 гривен в целом в рамках всей программы
Как сообщал OBOZ.UA ранее, по состоянию на начало мая выплаты по программе "Национальный кэшбек" получают почти 4,8 млн украинцев, а 2 млн граждан насчитали компенсации за оплату топлива. После завершения программы Минэкономики должно подготовить отдельный отчет о ее эффективности и влиянии на экономику страны
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!