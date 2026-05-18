Нацкешбек исчезнет с карт украинцев: до какой даты нужно потратить деньги

Украинцы должны до конца июня потратить средства, начисленные на карты "Национальный кэшбек". Деньги, не использованные до 30 июня включительно, автоматически вернутся в госбюджет.

Об этом предупредили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Следует отметить, что на такие карты поступали выплаты не только в рамках одноименной программы, но 1000 грн от "Зимней поддержки", заявки на которую принимались в декабре-2025.

Что важно знать

Все накопленные средства на карте должны быть потрачены до 30 июня 2026 года (включительно).

Выплата кэшбэка за апрель поступит до конца мая – ее также надо использовать до 30 июня.

. В июне выплаты не будет – майское начисление будет в июле.

После 30 июня программа продолжает работать без изменений. То есть средства за покупки украинских товаров будут начисляться как всегда – до 20 числа следующего месяца (то есть в июле ожидается две выплаты – за май и июнь).

На что можно потратить кэшбек

Оплата коммунальных услуг .

. Оплата почтовых услуг .

. Продукты питания украинского производства.

украинского производства. Медицинские изделия и лекарства украинского производства.

украинского производства. Книги и другая печатная продукция.

и другая печатная продукция. Донаты на благотворительность, в частности на поддержку ВСУ.

Сколько возвращает программа

5% – за продукты питания, автотовары, аптечные товары, товары для сада и огорода;

– за продукты питания, автотовары, аптечные товары, товары для сада и огорода; 15% – за непродовольственные товары: одежду, обувь, технику, игрушки, товары для хобби, ремонта, а также твердые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы.

Отдельно до 31 мая начисляется кэшбек за оплату автомобильного топлива. Компенсация зависит от типа топлива:

15% на дизель;

10% на бензин;

5% на сжиженный газ.

Но для таких выплат действует ограничение. Максимально украинцы могут получить:

до 500 гривен "нацкешбека" в месяц за топливо;

"нацкешбека" в месяц за топливо; до 3000 гривен в целом в рамках всей программы

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по состоянию на начало мая выплаты по программе "Национальный кэшбек" получают почти 4,8 млн украинцев, а 2 млн граждан насчитали компенсации за оплату топлива. После завершения программы Минэкономики должно подготовить отдельный отчет о ее эффективности и влиянии на экономику страны

