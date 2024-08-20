Нардепы назначили новые зарплаты военным, воюющим на Курщине: сколько теперь получат

В Украине приняли закон, гарантирующий военным, воюющим на территории РФ, такие же выплаты и социальные гарантии, как и для воюющих на передовой в Украине. В частности, денежное вознаграждение в размере 100 тыс.грн. Это обеспечит равные условия для всех военнослужащих независимо от места выполнения боевых задач.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Верховная Рада приняла в целом во втором чтении законопроект №11483. За законопроект отдали голоса 321 нардеп.

Согласно новому закону, украинские военные, участвующие в боевых действиях на территории РФ, получают те же финансовые выплаты и социальные гарантии, что и их коллеги на передовой Украине. В частности, речь идет и о выплате 100 тысяч гривен в месяц.

Уже около двух недель украинские войска ведут операцию в Курской области Российской Федерации, где им удалось взять под контроль более 80 населенных пунктов. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский 15 августа 2024 года внес в Верховную Раду законопроект, гарантирующий военным, участвующим в этой операции, такие же выплаты, как и для воюющих на передовой в Украине.

Этот законопроект является важным шагом в обеспечении социальной и правовой защиты украинских военных. Он устраняет риск неодинакового применения положений закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" для тех, кто выполняет задачи за пределами Украины.

Это касается не только военнослужащих Вооруженных сил Украины, но и других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения и государственных органов с правоохранительными функциями. Основные категории, на которые распространяется действие закона:

Военнослужащие ВСУ;

Другие военные формирования, созданные согласно законам Украины;

специальные правоохранительные органы;

Служба внешней разведки Украины;

Разведывательные органы Министерства обороны Украины;

Разведывательные органы центрального органа исполнительной власти, отвечающего за охрану государственной границы;

Государственная служба специальной связи и защиты Украины.

Заработная плата военнослужащих зависит от нескольких факторов, в частности, от звания, должности и места выполнения задач. Например, командир бригады Сухопутных войск получает 50 173 гривен в месяц (без дополнительного вознаграждения), а стрелок – 20 586 гривен. Основные составляющие зарплаты военного:

денежное довольствие: это основная часть зарплаты, которая выплачивается в соответствии с должностью;

это основная часть зарплаты, которая выплачивается в соответствии с должностью; дополнительное вознаграждение: это вознаграждение было установлено по инициативе президента на период военного положения и включает выплаты за участие в боевых действиях.

Размер дополнительного вознаграждения зависит от того, где и какие задачи выполняет военнослужащий. Например:

стрелок в тылу получает 20587 грн.

стрелок, привлеченный к выполнению боевых задач – 50 587 грн.

если военный непосредственно участвует в боевых действиях, его вознаграждение составляет 120587 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при ранении во время службы военнослужащий имеет право на дополнительное вознаграждение до 100 000 грн в месяц во время лечения, а также единовременную помощь, которая может достигать 1 211 200 грн в зависимости от группы инвалидности. Для получения этих выплат важно своевременно предоставить необходимые документы и соблюдать установленные условия.

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