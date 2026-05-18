Нардепы массово декларируют элитные автомобили: кто "оформил" машину почти за 9 млн грн

За 2025 году сразу 15 нардепов задекларировали автомобили, дороже 3 млн грн. Суммарная стоимость этих машин превысила 76 млн грн, а самая дорогая "числиться" в декларации народного депутата из группі "Восстановление Украины" Вадима Столара. В мае-2025 некая Валерия Бойко, которая в его декларации обозначена лицом, с которым он совместно проживает, но не состоит в браке, обзавелась новым MERCEDES-BENZ G 580 за 8,851 млн грн.

Сам же Столар – больше известный как успешный бизнесмен – в 2025 году взял в аренду MERCEDES-BENZ MAYBACH S650 2018 г.в., стоимостью 3,5 млн грн, говорится в материале OBOZ.UA. А кроме того, в тот же день – 23 декабря – оформил аренду:

TOYOTA LAND CRUISER 2021 г.в., стоимость которого составляет 1,8 млн грн;

еще один TOYOTA LAND CRUISER 2021 г.в., но стоимостью 980 тыс. грн.

Также в 2025-м году нардеп получил доверенность на право пользования новым LEXUS LM350H и TOYOTA LAND CRUISER 200 2020 г.в. Стоимость которых в декларации не указана.

На втором же месте по стоимости приобретенного авто с большим отставанием идет Олег Кулинич из группы "Довира". В июле прошлого года он начал арендовать новый MERCEDES-BENZ V300D, стоимостью 5,44 млн грн.

Принадлежит же авто ООО "Октан". Эта компания, отмечается, зарегистрирована в Полтавской области, а деятельность осуществляет в аграрной сфере.

Владелец у компании один. Им является народный депутат Олег Кулинич. Который, получается, арендовал элитное авто сам у себя. Что, если подумать, очень удобно.

Третью самую дорогую машину задекларировал нардеп Богдан Торохтий. Он избирался от "Слуги народа", а сейчас входит в депутатскую группу "За будущее".

В 2025 году в автопарке нардепа появился BMW M8 2022 г.в. за 5,369 млн грн. Принадлежит это авто жене Торохтия Алине.

Широкоизвестным же Торохтий стал в 2023 году, когда журналисты Bihus.Info сообщили, что в августе 2022 года он ездил на отдых в Болгарию несмотря на запрет мужчинам выезжать за границу во время военного положения.

