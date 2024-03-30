Надо знать всем, кто покупает воду: украинцам рассказали, что обязательно должно быть на бутылке

В Украине при продаже воды обязаны соблюдать нормы законов. Качество воды должно соответствовать стандартам питьевой воды.

Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы. Так, показатели качества питьевой воды в Украине должны соответствовать Государственным санитарным нормам и правилам "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком" (ГСанПиН 2.2.4-171-10), утвержденным приказом Минздрава от 12.05.2010 № 400, соответственно к которым питьевая вода, предназначенная для потребления человеком, должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, иметь благоприятные органолептические свойства и безвредный химический состав.

Отдельно следует отметить, что при покупке бутилированной питьевой воды следует обратить внимание на этикетку, где обязательно должна быть указана следующая информация:

"Вода питьевая", ее название, вид (обработанная, необработанная (естественная), искусственно-минерализованная, искусственно-фторированная, искусственно-йодированная, с оптимальным содержанием минеральных веществ, газированная (сильно-, средне-, слабо-) или негазированная и т.п.) ;

состав ("вода питьевая" и перечень введенных веществ, в частности консервантов, макро- и микроэлементов);

фактические значения показателей физиологической полноценности минерального состава питьевой воды согласно приложению 4 к ДСанПиН 2.2.4-171-10;

условия хранения;

объем тары;

дата изготовления и дата истечения срока годности;

наименование, местонахождение и телефоны производителя;

место изготовления воды;

вид исходной воды, местонахождение подземного источника питьевого водоснабжения и номер и глубина скважины;

номер партии производства;

название нормативного документа, определяющего требования по качеству питьевой воды.

Если же вы приобретаете или берете воду в пунктах разлива, указанная выше информация должна быть изложена на информационном листе, которое должно быть размещено на видном месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать обратно непродовольственные товары, даже если они были проданы по акции. Если торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то действует вопреки действующему законодательству.

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