Начисление стажа для пенсии хотят изменить: что готовят для украинцев

В Украине намерены упростить подтверждение трудового стажа для получения пенсии — Пенсионный фонд сможет использовать больше документов, электронные реестры и в отдельных случаях даже показания коллег, чтобы люди не теряли право на пенсию из-за отсутствия трудовой книжки или ошибок в документах. Также планируется реже прибегать к судам, а большинство спорных вопросов решать в административном порядке, что должно ускорить и упростить оформление пенсий.

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Соответствующий документ опубликован на сайте Минсоцполитики для обсуждения. Новые правила коснутся прежде всего случаев, когда человек не может подтвердить свой трудовой стаж традиционным способом.

Что предлагается изменить

Как и сейчас, основным документом для подтверждения трудового стажа за периоды работы до введения персонифицированного учета останется трудовая книжка. Однако если она утеряна, содержит неточности, неполные записи или предприятие, на котором работал человек, уже прекратило деятельность, Пенсионный фонд сможет использовать значительно более широкий перечень документов.

В Министерстве социальной политики отмечают, что это позволит избежать многих проблем, из-за которых украинцам приходится годами доказывать свое право на пенсию. Согласно проекту постановления, для подтверждения стажа Пенсионный фонд сможет учитывать:

сведения из Реестра застрахованных лиц;

архивные документы;

справки с места работы;

приказы о приеме на работу и увольнении;

личные счета работников;

платежные ведомости;

трудовые договоры;

другие документы, подтверждающие факт работы.

Когда стаж подтверждают свидетели

Если никаких документов не осталось, законодательство и в дальнейшем будет позволять подтверждать стаж с помощью свидетелей. Для этого необходимо, чтобы как минимум два человека, работавшие вместе с заявителем, подтвердили факт его работы на соответствующем предприятии.

Еще одна важная цель предлагаемых изменений — сократить количество случаев, когда люди вынуждены обращаться в суд. В настоящее время из-за технических ошибок в документах или отсутствия отдельных записей многие граждане могут оформить пенсию только после вынесения судебного решения.

Новый порядок позволит Пенсионному фонду решать значительную часть таких вопросов в административном порядке. При этом решение суда, как и раньше, останется одним из способов подтверждения трудовых отношений в сложных случаях.

Больше электронных данных – меньше справок

Проект постановления также предусматривает более активное использование государственных электронных реестров. Если необходимая информация уже содержится в государственных базах данных, гражданину не придется самостоятельно собирать дополнительные справки.

Отдельные изменения предусмотрены для физических лиц-предпринимателей, фермеров и граждан, которые вели личное крестьянское хозяйство. Для них расширяется перечень документов, которые можно использовать для подтверждения стажа. В частности, будут учитываться справки органов налоговой службы.

Особые правила для жен военнослужащих

Проект постановления также предусматривает специальную норму для жен военнослужащих. Если до 1 января 2004 года женщина проживала вместе с мужем-военнослужащим в местности, где не могла трудоустроиться по своей специальности, этот период может быть зачтен в страховой стаж.

При этом общая продолжительность такого периода не может превышать десяти лет. Отдельный порядок планируется ввести для украинцев, чьи документы были уничтожены или утрачены в результате боевых действий.

Для таких случаев Пенсионный фонд должен разработать специальный механизм подтверждения стажа. Если архивные документы не сохранились, ПФУ сможет через Реестр застрахованных лиц находить бывших коллег заявителя и использовать их показания в качестве подтверждения трудовых отношений.

Ошибки в фамилии больше не станут проблемой

Еще одно важное нововведение касается технических ошибок в документах. Если в разных документах фамилия, имя или отчество написаны по-разному, но очевидно, что они относятся к одному человеку, Пенсионный фонд сможет решить этот вопрос без обращения в суд.

Только если подтвердить принадлежность документов другим способом будет невозможно, человеку придется обращаться в судебные органы. Предложенные изменения являются частью перехода Украины к полностью электронному учету трудовой деятельности.

До 10 июня 2026 года работодатели и работники должны были перенести сведения из бумажных трудовых книжек в Реестр застрахованных лиц. В то же время в Пенсионном фонде подчеркивают, что даже если трудовая книжка не была оцифрована к этой дате, страховой стаж не теряется. Отсканированные копии документов можно подать и после завершения переходного периода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменятся требования для выхода на пенсию. Если в этом году необходимо иметь не менее 33 лет стажа, то в следующем — уже 34 года. Те, кто не выполнит эти требования, будут вынуждены работать до 63 или 65 лет.

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