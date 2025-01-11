На безлюдный остров ищут "менеджера" на зарплату в 31 тыс. долларов в год: какие условия

Шотландский фонд дикой природы ищет менеджера для работы на острове Ханда. Это безлюдный остров, на котором живет большая колония птиц.

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Об этом сообщает издание New York Post. Заработная плата для рейнджера – 31 тыс. долларов в год (2,5 тыс. долларов). В объявлении отмечено, что рейнджер острова Ханда будет "эффективно управлять" прекрасным отдаленным островом.

Остров не имеет постоянных жителей, поэтому такая возможность подойдет тому, кто будет удовлетворен жизнью вдали от города. Особых требований нет, однако необходимо иметь действующее водительское удостоверение и доступ к транспортному средству.

Должность имеет фиксированный шестимесячный контракт, который начинается с марта. "Ханда является всемирно признанным местом разведения таких птиц, как гильоты, бритвы и отличные поморники. Отсюда открывается потрясающий вид на северо-западное побережье Шотландии и характерные горы из торридонского песчаника", – отмечают в сообщении.

Напомним, в июньском отчете банковской группы Citi говорится, что 54% ​​рабочих мест в банковской сфере обладают высоким потенциалом для автоматизации, поэтому ИИ может заменить больше рабочих мест в банковской индустрии, чем в любой другой. сходятся в том, что сдвиг автоматизации процессов приведет к пересмотру обязанностей работников, а не их полной замене. А в JPMorgan заявили, что внедрение генеративного ИИ привело к увеличению количества рабочих мест в компании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что искусственный интеллект в перспективе может заместить около 40% рабочих мест в мире. При этом ИИ, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых экономиках и на 26% - в государствах с низким уровнем дохода, что также повлияет на неравенство между странами.

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