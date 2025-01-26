Мошенничества в Telegram выросли на 2000%: как выманивают средства у украинских криптоинвесторов

Украинцы все чаще становятся жертвами криптовалютных мошенников через Telegram, где злоумышленники обманывают людей с помощью сложных вредоносных программ. Мошенники маскируются под известных криптоинфлюэнсеров и организуют фальшивые группы для верификации.

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Об этом сообщила компания по блокчейн-безопасности Scam Sniffer. В период с ноября 2024 по январь 2025 количество криптовалютных мошенничеств с использованием вредоносного программного обеспечения в Telegram выросло на рекордные 2000%.

Это серьезно настораживает, поскольку Telegram стал важным инструментом для криптоинвесторов, а злоумышленники быстро адаптируются к новым методам, используя более сложное и утонченное вредоносное ПО для обмана инвесторов. Мошенники не ограничиваются привычными фишинговыми атаками, а разрабатывают все более изощренные методы.

Основной целью злоумышленников стало проникновение в легитимные криптосообщества на платформе Telegram. Они маскируются под авторитетных участников таких групп, присылая с виду безопасные приглашения. Как сообщает Scam Sniffer, мошенники используют фальшивые процессы верификации, чтобы запутать потенциальных жертв.

Мошеннические схемы включают распространение сложного вредоносного программного обеспечения через фальшивые боты для верификации, фейковые торговые группы, поддельные альфа-группы и даже фальшивые предложения для получения airdrop. Такая тактика приобретает популярность, поскольку она выглядит гораздо безопаснее для криптоинвесторов, чем классические фишинговые атаки с поддельными вебсайтами.

Когда пользователь проходит фальшивую верификацию, вредоносный код вставляется в буфер обмена жертвы, и последующие действия могут привести к загрузке вредоносного программного обеспечения. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к частным данным – паролям, криптогаманцам, а также данным браузера жертвы.

Такие атаки чрезвычайно опасны, поскольку они работают на более глубоком уровне, чем просто кража учетных данных. Мошенники, используя специализированное ПО, могут собрать ценную информацию, которая дает им доступ ко всем криптовалютным активам пользователя, что значительно увеличивает размер убытков.

Telegram стал основной площадкой для криптовалютных сообществ, и здесь мошенники получили новую возможность для атаки. Благодаря тому, что платформа активно используется для обмена информацией между трейдерами, инвесторами и разработчиками криптовалютных проектов, Telegram стал идеальной средой распространения мошеннических схем.

Эксперты по безопасности отмечают, что ни один легитимный криптосервис не потребует от пользователей установки программного обеспечения для верификации или запуска каких-либо скриптов через буфер обмена. Если вам приходят такие запросы, это почти гарантировано мошенничество.

Согласно данным компании Chainalysis, ущерб от мошенничеств и хакерских атак в криптовалютной сфере в 2024 году составил 2,2 миллиарда долларов, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Основная часть этих потерь пришлась на децентрализованные финансовые платформы (DeFi), однако нельзя игнорировать растущий тренд мошенничества через социальные сети, в частности через Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кибермошенники активизировали усилия для обмана украинцев и теперь "предлагают" им получить 6500 гривен от избранного президента США Дональда Трампа. Сам политик, наверное, удивился бы, если бы это услышал, потому что никаких денег для Украины не выделял.

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