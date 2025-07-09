Молодой "слуга народа" получает из бюджета компенсацию за аренду квартиры: он поселился в элитном ЖК на Печерске, где покупает паркоместа его родственница

Нардеп от "Слуги народа" Артем Кунаев арендует апартаменты в одном из самых дорогих домов на Печерске. Вместе с семьей он живет в квартире площадью более 113 кв. м. "Слуга" ежемесячно получает из бюджета компенсацию на аренду квартиры (20,1 тыс. грн), притом что самая дешевая квартира в этом доме сдается в аренду за 60 тыс. грн.

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Нардеп пользуется не только арендованной квартирой, но и двумя паркоместами в этом же ЖК. Оказалось, что их оформила на себя и передала Кунаеву его родственница – Елена Кунаева. А сама арендованная квартира в центре Киева, как стало известно из реестра прав на недвижимое имущество, была оформлена на юридического владельца в родном городе нардепа – Днепре.

О том, за аренду какой квартиры для Кунаева украинцы платят своими налогами и кто еще из парламентариев получает средства на жилье из бюджета – читайте в материале OBOZ.UA.

Кунаев и его квартира

Народный депутат Артем Кунаев до своего избрания в Раду владел квартирой в Днепре, имел относительно высокую зарплату на "Мотор Сичи" (82 тыс. грн в месяц) и неплохие накопления (240 тыс. долларов и 70 тыс. евро). Теперь нардеп зарабатывает всего 63,6 тыс. грн (и это до налогообложения) в месяц и вынужден брать компенсацию на аренду квартиры из бюджета.

Например, в июне парламентарий на аренду квартиры получил 20,1 тыс. грн. В декларации 33-летний нардеп указал, что арендует квартиру площадью 113,6 кв. м у Сергея Коржова. OBOZ.UA удалось найти эту квартиру.

Речь идет о жилье едва ли не в самом дорогом доме Киева – ЖК "Бульвар Фонтанов" на Печерске. Самая дешевая квартира в этом ЖК сдается в аренду за 1,5 тыс. долларов. При этом речь идет о двухкомнатной квартире, тогда как нардеп арендует трехкомнатную.

Сергей Коржов купил эту квартиру в 2022-м. И что интересно, оформляла жилье нотариус в родном городе Кунаева – Днепре. Кроме квартиры, "слуга народа" пользуется двумя паркоместами, которые принадлежат, вероятно, его родственнице – Елене Кунаевой.

Женщина купила и передала в безвозмездное пользование два паркоместа в ЖК "Бульвар Фонтанов" Кунаеву, притом что она не владеет квартирой в этом ЖК. Собственной квартиры нет и у нардепа. То есть парламентарий якобы арендует квартиру (и берет на это из бюджета по 20 тыс. грн в месяц) в ЖК "Бульвар Фонтанов", где стоимость подобной квартиры составляет около 60 тыс. грн в месяц. В то же время его родственница купила и передала ему сразу два паркоместа в этом же ЖК.

Похожие паркоместа стоят по 1,2 млн грн. Рыночная стоимость двух мест могла составлять 2,4 млн грн. И это при том, что у Артема Кунаева, которому достались эти паркоместа, собственной квартиры в Киеве нет, а сама Елена Кунаева купила квартиру совсем в другом доме.

На родственницу нардепа оформили 1 мая 2025-го квартиру в ЖК "Заречный" в Дарницком районе столицы. Речь идет о жилье площадью всего 40 кв. м.

OBOZ.UA обратился к Артему Кунаеву с просьбой объяснить:

сколько он платит за аренду квартиры в 113,6 кв. м в ЖК "Бульвар Фонтанов";

имел ли он бизнес-связи с юридическим владельцем квартиры, который оформил ее в родном городе Кунаева;

почему его родственница Елена Кунаева купила два паркоместа в ЖК "Бульвар Фонтанов", если она не имеет квартиры ни в этом, ни в соседних ЖК;

на каких условиях он получил два паркоместа от Елены Кунаевой;

действительно ли он не может решить "квартирный вопрос" без оформления компенсации из бюджета.

На момент публикации текста ответа от народного депутата мы не получили. Как только Кунаев предоставит свои разъяснения, текст будет дополнен.

Компенсации получат даже богачи

По подсчетам OBOZ.UA, в июне около 50 народных депутатов получили компенсацию стоимости аренды. Среди них есть и те парламентарии, которые имеют значительный официальный доход.

Нардеп от "Батькивщины" Михаил Соколов 5 июня получил из бюджета 20,1 тыс. грн в качестве компенсации стоимости аренды. При этом нардеп, согласно последним декларациям, ежегодно тратит миллионы гривен на машины и недвижимость.

Через несколько недель парламентарий, который берет деньги из бюджета на жилье, купил себе новенькую Toyota Land Cruiser Prado 2025 г.в. На машину Соколов 21 июня потратил 2,6 млн грн. И это при том, что у семьи нардепа в собственности уже есть Land Rover Defender 2021 г.в. стоимостью 2,4 млн грн и Toyota Highlander 2022 г.в. Последняя машина стоит сейчас около 2 млн грн (нардеп покупал ее в 2022-м, когда это была последняя модель, поэтому цена могла быть выше).

Но в декларации Соколов указал удивительную стоимость машины – 10 тыс. грн. Из-за такой низкой цены нардепу даже не пришлось декларировать покупку, следовательно, не нужно было показывать, кто был ее предыдущим владельцем.

Соколову принадлежит ряд объектов недвижимости. В его собственности квартира площадью 153,6 кв. м в Днепре, еще одна квартира – площадью 147,5 кв. м в Днепре – оформлена на жену парламентария. Также супругам, кроме еще одной квартиры, принадлежит торгово-остановочный комплекс в Днепре, нежилые помещения, земельные участки. Одно из помещений имеет площадь 930,1 кв. м и получено в собственность в августе 2024-го. Стоимость объекта – 4,5 млн грн (официальная).

Соколов тратит миллионы гривен на нежилые помещения площадью в целые этажи, новенькие элитные машины, но все равно берет деньги в бюджете на аренду квартиры.

Еще один миллионер, который получает из бюджета деньги на аренду жилья, – Николай Скорик (член запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа – За життя"). Нардеп с мая 2023-го живет в гостинице "Киев", за аренду получает компенсацию из бюджета. При этом у семьи парламентария есть имение на берегу моря (площадью 629,1 кв. м в Дальницкой громаде Одесской области).

Кроме того, семья Скорика имеет право на бесплатное пользование (жилье оформлено на родственницу Наталью Залюбинскую) квартирой площадью 523,1 кв. м в Одессе. Как говорится в подсчетах Опендатабот, общая площадь в собственности нардепа составляет 1 454,4 кв. м. Кроме того, он владеет часами стоимостью в сотни тысяч долларов. Например, цена F.P.Journe Octa Auto достигает 150 тыс. долларов, более 100 тыс. долларов стоит и Patek Philippe, которые есть в коллекции нардепа.

Полный перечень народных депутатов, которые получают деньги из бюджета на аренду своих квартир, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.