Многомиллионная коррупция в Силах логистики ВСУ: двум командирам назначили залог

Суд определил залоги двум руководителям структурных подразделений Сил логистики ВСУ, подозреваемых в организации масштабной коррупционной схемы с закупками для войска, нанесшей государству ущерб более чем на 27 млн гривен. Им назначили 1 млн. и 2 млн. залога.

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Как сообщает журналист Олег Новиков, соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд. В настоящее время продолжается апелляционное рассмотрение меры пресечения.

В частности, речь идет о начальнике отдела ремонта Центрального управления обеспечения авиации и ПВО Вооружения Командования Сил логистики ВСУ Константина Бута. Сначала ему определили 2 млн. грн., но Апелляционная палата уменьшила залог до 1 млн. грн. Кроме того, его обязали:

прибывать по первому требованию;

не отлучаться из Киевской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другим и свидетелями;

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Второй подозреваемый – заместитель начальника управления авиационно-технического обеспечения Центрального управления обеспечения авиации и ПВО Вооружения КСЛ ВСУ Владимир Высоцкий. По нему применен также залог в 2 млн грн с такими же мерами предосторожности.

Высоцкий и Бут злоупотребляли служебным положением в пользу представителей двух частных фирм, обеспечив их победу в тендерах на закупку авиационных комплектующих. При их содействии на рассмотрение комиссии подавались ценовые предложения заранее определенного круга участников, что должно было создать видимость конкурентной борьбы. Зато более выгодные предложения еще одного участника либо умышленно искривили, либо совсем проигнорировали. В результате Силы логистики ВСУ заключили невыгодные контракты и переплатили за продукцию 27,3 млн. грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что расследование Государственного бюро расследований разоблачило закупку некачественной одежды для военнослужащих на 200 млн грн. Ее организовали командир одной из воинских частей в Днепропетровской области и руководитель частного предприятия, которым уже сообщили о подозрении – им грозит заключение.

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