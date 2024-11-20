На многомиллионной коррупции разоблачили двух чиновников Командования Сил логистики ВСУ: им грозит 6 лет тюрьмы

Правоохранители сообщили о подозрении двум руководителям структурных подразделений Сил логистики ВСУ. Они "переплатили" 27,3 млн бюджетных грн на закупки запчастей к боевым самолетам. За это им грозит до 6 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Там отметили: руководители структурных подразделений злоупотребили служебным положением в пользу представителей двух частных обществ – обеспечив таким образом их победу в тендерах на закупку авиационных комплектующих.

"При содействии должностных лиц на рассмотрение комиссии подавались ценовые предложения заранее определенного круга участников, что должно было создать видимость конкурентной борьбы. Зато более выгодные коммерческие предложения еще одного участника либо умышленно искривили, либо совсем проигнорировали", – объяснили суть схемы в НАБУ.

Там подчеркнули: в результате Силы логистики ВСУ заключили невыгодные контракты. И переплатили за продукцию 27,3 млн грн.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины (СБУ) отметили: подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – рассказали там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НАБУ начало проверку относительно назначенного в сентябре министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля. Чиновника подозревают в незаконном обогащении из-за наличия у его тещи квартиры за 17,7 млн грн.

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