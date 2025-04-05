Министры показали свои обновленные зарплаты: 25 млн от "Нафтогаза" и низкая зарплата Шмыгаля

В Украине все министры по требованию закона опубликовали свои декларации за прошлый год. В среднем в правительстве зарабатывают около 100 тыс. грн в месяц. При этом премьер по уровню зарплаты уступает большинству министров, а самым богатым членом правительства за счет выплаты в 25 млн грн от "Нафтогаза" стал Алексей Чернышев.

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Об этом говорится в опубликованных на сайте НАПК декларациях. Премьер Денис Шмигаль хоть и занимает наиболее ответственный пост, его зарплата значительно ниже, чем у половины членов правительства. В среднем ежемесячно (до налогообложения) Шмыгаль в прошлом году зарабатывал 96,6 тыс. грн. Для сравнения, Олег Немчинов, министр Кабмина, в среднем получал 103 тыс. грн в месяц. А Оксана Жолнович, госпожа министр соцполитики, зарабатывала в среднем 115,8 тыс. грн.

Наибольшие зарплаты показали: министр обороны Рустем Умеров (135,2 тыс. грн), министр энергетики Герман Галущенко (132,8 тыс. грн), глава МВД Игорь Клименко (130 тыс. грн). Отдельная небольшая группа министров – те, кто перешел в правительство по значительно более высокооплачиваемой работе.

К примеру, министр национального единства Алексей Чернышев получил должность в правительстве только в декабре прошлого года. Поэтому в декларации он за весь 2024-й из министерства указал фактически одну месячную заработную плату в размере 90 тыс. грн. Хотя на самом деле Чернышев – самый богатый министр. До работы в правительстве он возглавлял "Нефтегаз". А вместе с компенсацией после увольнения его зарплата от НАКа в прошлом году составила 25,1 млн грн.

Герман Сметанин, возглавивший министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности в сентябре 2024-го, в прошлом году от АО "Украинская оборонная промышленность" успел держать 4,2 млн грн зарплаты и 2,4 млн грн выходного пособия. В то время как в министерстве ему заплатили всего 449,6 тыс. грн.

Еще одна группа министров – те, у кого есть богатые родственники. К примеру, Шмигаль зарабатывал ежемесячно всего 96,6 тыс. грн (а после вычета налогов "на руки" оставалось 74,3 тыс. грн), в то время как его жена Екатерина в среднем получала 622 тыс. грн. грн ежемесячно от занятия предпринимательской деятельностью. Глава Минцифры Михаил Федоров имел месячную зарплату в 93,8 тыс. грн, в то время как его жена Анастасия ежемесячно от предпринимательской деятельности зарабатывала по 403,2 тыс. грн. грн.

Совокупный доход от возглавляемого министерства за прошлый год можно увидеть в таблице ниже.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее свою декларацию за 2024 год обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно ей, доходы главы государства и членов его семьи превысили 15,2 млн грн, из которых 8,5 млн грн было получено от погашения ОВГЗ (государственные ценные бумаги). В то же время уточняется также, что остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2024 года значительно не изменился.

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