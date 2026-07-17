Минимальная пенсия участника боевых действий в Украине: какие суммы выплачивают военным

Статус участника боевых действий (УБД) дает гражданам Украины право на получение минимальной пенсии в размере 6197 гривен. Благодаря системе автоматических доплат от Пенсионного фонда выплаты ветеранам не могут быть ниже этого уровня.

Видео дня

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Помимо гарантированного минимума, защитники могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию, ежемесячные дополнительные надбавки, льготный расчет стажа и существенные скидки на коммунальные услуги.

Как ПФУ начисляет пенсию УБД

После индексации, проведенной в марте 2026 года, минимальный гарантированный размер пенсии для участников боевых действий зафиксирован на уровне 6197 гривен. Даже если индивидуальный расчет пенсии (по стажу и зарплате) оказывается меньше этой суммы, ПФУ автоматически начисляет доплату до установленного минимума – без дополнительных заявлений или обращений со стороны получателя.

От чего зависит окончательный размер пенсии

Общий страховой стаж.

Продолжительность военной службы и условия её прохождения.

условия её прохождения. Размер денежного довольствия , с которого уплачивались страховые взносы.

, с которого уплачивались страховые взносы. Характер выполняемых задач и специальных надбавок.

Таким образом, сумма пенсии не является фиксированной. Для военных пенсионеров с необходимым стажем выплаты рассчитываются как процент от денежного довольствия, причем каждый дополнительный год службы увеличивает итоговую сумму.

Ежемесячные надбавки и доплаты

Помимо базовой пенсии ветераны имеют право на дополнительное государственное финансирование, благодаря чему ежемесячный доход ветерана может превышать базовую гарантированную сумму. В частности, к выплате добавляются:

надбавка в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

для лиц, утративших трудоспособность; целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен ;

; другие надбавки, предусмотренные действующим законодательством.

Льготный расчет стажа

Для военнослужащих, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, действует особая формула зачисления службы в страховой стаж:

один месяц непосредственного участия в боевых действиях = три месяца страхового стажа.

Это дает УБД возможность существенно накопить стаж и значительно повысить размер пенсионных выплат в будущем.

Льготы для пенсионеров-УБД

После выхода на пенсию финансовая нагрузка может снизиться благодаря широкому спектру государственных гарантий. Речь идет о:

скидку в размере 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг ;

; льготы на оплату газа, жилья и квартплаты ;

; бесплатное санаторно-курортное лечение (или получение денежной компенсации вместо него).

Как оформить "ветерану" пенсию

Подать документы на назначение выплат можно двумя способами. Участники боевых действий могут выбрать тот, который им больше подходит:

лично : в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

: в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины; онлайн: на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Для оформления ветеранской пенсии подается следующий базовый пакет документов:

заявление о назначении или перерасчете пенсии;

о назначении или перерасчете пенсии; паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);

(оригинал и копия); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП/ИНН);

(РНОКПП/ИНН); трудовая книжка или документы, подтверждающие страховой стаж (оригиналы и копии);

или документы, подтверждающие страховой стаж (оригиналы и копии); удостоверение ветерана (например, УБД или лица с инвалидностью вследствие войны);

(например, УБД или лица с инвалидностью вследствие войны); справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев работы подряд до 1 июля 2000 года (по желанию или при отсутствии данных в системе).

Как уже сообщал OBOZ.UA, военнослужащие, начавшие трудовую деятельность до 2004 года, должны оцифровать трудовые книжки до 10 июня 2026 года. Если этого не сделать, часть страхового или льготного стажа может не попасть в пенсионный учет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!