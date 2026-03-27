Миллионы "улетают" за день: стало известно, во сколько Украине обходится кэшбэк на топливо

За день украинцам начисляют 20 млн грн за покупку топлива по программе "Кэшбек на топливо". Программа поддержки является "адресной", и люди тратят полученные деньги преимущественно на погашение коммуналки.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде 27 марта. Также он сказал, что тезис о том, что средства получают владельцы только больших и дорогих автомобилей – неправильный.

"Сейчас программа стоит 20 млн грн в день. Мы видим, что ее используют люди, которые действительно в этом нуждаются. Далее эти деньги адресные – они идут людям и маркированы, их используют на погашение коммуналки", – сказал Соболев.

Он пояснил, что существует ограничение по начислению кешбэка – 1 тыс. грн на пользователя в месяц. По его мнению, альтернативные варианты, которые предлагала оппозиция или используют правительства других стран, предоставили бы людям возможность пользоваться скидкой без ограничений.

Подробнее о программе "Кэшбек на топливо"

В Украине с 20 марта начала действовать программа "Кэшбек на топливо". Украинцы, которые настроили "Национальный кэшбек", начали получать компенсацию от государства за покупку дизтоплива, бензина и автогаза. Сумма компенсации зависит от типа топлива:

дизель – 15% от стоимости покупки;

– от стоимости покупки; бензин – 10%;

– автогаз – 5%.

Сэкономить можно от 2 до 11 грн на каждом литре. Максимальная сумма кэшбэка на топливо – 1000 грн на человека в месяц. Программа продлится с 20 марта до 1 мая. Кэшбек на топливо начисляется только при условии покупки на АЗС, которые подключены к программе, их перечень опубликован на официальном ресурсе проекта.

Начисленные средства нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет. Кэшбэк можно потратить на:

коммунальные услуги ;

; лекарства и медсредства;

и медсредства; продукты питания в торговых сетях;

в торговых сетях; украинские книги и другую печатную продукцию;

и другую печатную продукцию; почтовые услуги ;

; благотворительность.

