Миллионная зарплата, валюта в наличных деньгах и новая компания супруги: что показал Шмыгаль в декларации за 2024 год

В 2024 году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заработал на работе более миллиона гривен, его жена основала собственное предприятие, а их активы выросли на 30 тыс. грн. долларов. Об этом говорится в ежегодной декларации о доходах, которую подал глава правительства.

Видео дня

В документе указано, что зарплата премьер-министра в 2024 году составила 1,16 млн гривен, других доходов в прошлом году у него не было. В отличие от его жены Екатерины, получившей:

зарплату – 24 тыс. грн;

от предпринимательства – 7,46 млн грн;

пенсии по инвалидности – 35,3 тыс. грн;

продажи имущества (очевидно, речь идет об автомобиле Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска – он исчез из декларации) – 994,7 тыс. грн;

Кроме того, в феврале 2024 года Екатерина Шмыгаль основала собственную компанию "Кадис УА" (основной вид деятельности - "Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимости"), которая на 100% принадлежит ей одной.

В общей сложности долларовые активы супругов в 2024 году выросли на $30 тыс. и к концу года составили $382 тыс. Национальную валюту Шмыгали держат преимущественно на банковских счетах (827 тыс. грн), но и наличными у них 254 тыс. грн. грн.

Остальные разделы декларации, в частности недвижимость, остались с прошлого года без изменений. Супруги так же владеют:

домом, земельным участком, гаражом и нежилым помещением во Львове;

двумя земельными участками в селе Хоросница возле Львова.

Еще один земельный участок во Львове находится в общей долевой собственности, где Екатерине Шмыгаль принадлежит 25%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее свою декларацию за 2024 год обнародовал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно ей, доходы главы государства и членов его семьи превысили 15,2 млн грн, из которых 8,5 млн грн было получено от погашения ОВГЗ (государственные ценные бумаги). В то же время уточняется также, что остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2024 года значительно не изменился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!