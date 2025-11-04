Мигранты вытесняют местных с работы? Украинцам рассказали, что происходит на рынке труда

В Украине остро не хватает рабочих рук, поэтому трудовые мигранты могут помочь закрыть дефицит кадров в ключевых отраслях, прежде всего в строительстве и промышленности. В то же время эксперты отмечают, что иностранцы не вытеснят украинцев – главным препятствием для массового приезда работников остаются низкие зарплаты.

Об этом сообщает эксперт по рынку труда Василий Воскобойник. По его словам, Украина нуждается в работниках во всех отраслях, особенно представителях рабочих специальностей – в сфере строительства, энергетике, перерабатывающей промышленности, логистике.

Больше всего вакансий именно для строителей, сантехников, каменщиков, сварщиков и электриков. "Строительство – это отрасль, которая может принять несколько сотен тысяч рабочих. И даже если бы к нам приехали строители из Индонезии, они не вытеснили бы украинцев. Работы хватит всем, потому что просто некому работать", – объясняет Воскобойник.

Сейчас в Украине осталось около 30 миллионов человек, значительная часть которых – пожилые граждане. Поэтому даже при большом желании закрыть потребность в квалифицированных работниках только силами украинцев невозможно. Учитывая ситуацию, в Украине готовят миграционную стратегию до 2035 года.

Документ будет определять, как привлекать, удерживать и перераспределять трудовые ресурсы, в том числе среди иностранцев. Однако, как отмечает эксперт, среди украинцев пока преобладает настороженное отношение к этой идее.

"Если мы до сих пор не решили вопрос с внутренне перемещенными лицами, у которых нет жилья и работы, то люди спрашивают: зачем нам еще кого-то приглашать? Это естественное неприятие – страх, что иностранцы заберут наши места", – говорит Воскобойник. Во время войны количество трудовых мигрантов в Украине уменьшилось в разы. По данным Государственного центра занятости, было выдано разрешений на работу:

в 2021 году – 21 786;

2022 году – 6 279;

2023 году – 4 530;

2024 году – 6 127;

первом квартале 2025 года – 1 728.

Для сравнения: до полномасштабного вторжения спрос на иностранную рабочую силу рос, а теперь стабилизировался на низком уровне. Вместе с тем, по оценкам Международной организации труда, для послевоенного восстановления Украины потребуется еще 8,7 миллиона рабочих. Население же сокращается на 250-300 тысяч человек ежегодно.

Даже несмотря на дефицит кадров, массового наплыва мигрантов пока не наблюдается. Украина не может предложить им социальные гарантии, уровень безопасности и зарплаты, которые имеют западные государства. Эксперт отмечает, что для привлечения трудовых мигрантов важно:

определить отрасли, куда их следует приглашать (прежде всего строительство, агросектор, промышленность);

обеспечить государственный контроль условий труда и проживания, чтобы избежать эксплуатации;

и проживания, чтобы избежать эксплуатации; создать четкие правила депортации в случае нарушения законодательства.

