Меньше выплат, жилья и новые ограничения: Ирландия ужесточает правила для украинских беженцев
Ирландия сократила срок проживания новоприбывших украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней, уменьшила выплаты принимающим домохозяйствам до 600 евро (29 976 грн) и готовит введение платы за жилье для работающих. Изменения объясняют резким ростом количества прибывших и ограниченными ресурсами, а полное сворачивание программ поддержки запланировано к 2026-2027 годам.
Об этом пишет Kyiv Post. Одним из ключевых изменений стало уменьшение выплат домохозяйствам, которые принимают украинцев.
Если раньше государство компенсировало таким семьям 800 евро (39 702 грн) в месяц, то сейчас сумма сокращена до 600 евро (29 976 грн). Более того, власти Ирландии уже объявили, что полное сворачивание этой программы планируется в конце 2026 года. В среднесрочной перспективе украинцам все сложнее будет рассчитывать на размещение в частном секторе при поддержке государства.
Наиболее резонансным решением стало сокращение срока пребывания новоприбывших украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней. Правительство объясняет такой шаг резким ростом количества прибывших. По оценкам чиновников, сейчас в Ирландию ежедневно прибывает около 50 человек, нуждающихся в жилье. Если тенденция сохранится, резервы государственного жилья могут быть исчерпаны уже к концу ноября.
В Министерстве юстиции Ирландии связывают новую волну миграции, в частности, с решением Украины разрешить выезд мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет, что частично ослабило ограничения на пересечение границы во время войны. Еще одно важное изменение – введение обязательных взносов за проживание в государственном жилье для работающих жителей .
Речь идет о людях, проживающих в учреждениях, находящихся в ведении Службы международной защиты и размещения (IPAS). Проект руководящих принципов предусматривает еженедельные платежи от 15 до 238 евро, в зависимости от дохода:
- люди с доходом 97-150 евро в неделю будут платить минимальные 15 евро;
- те, кто зарабатывает 340-405 евро, будут покрывать примерно половину стоимости проживания – около 119 евро в неделю.
Изменения в Ирландии происходят на более широком фоне постепенного сворачивания поддержки украинских беженцев в ЕС. По словам народного депутата Украины Виктории Гриб, Европейская комиссия уже сообщила Украин, что программа временной защиты завершится в марте 2027 года. После этого оставаться в странах ЕС смогут только украинцы, которые будут иметь официальную работу, вид на жительство или гражданство, тогда как другим придется возвращаться в Украину.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, христианско-социальный союз (ХСС), младший партнер Христианско-демократического союза канцлера Германии Фридриха Мерца, подготовил резолюцию с требованием ужесточить правила для беженцев. В частности, политики будут призывать, чтобы украинские мужчины сделали свой вклад в оборону Украины.
