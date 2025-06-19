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Мелкую украинскую монету можно продать более чем за 10 тысяч: какая ценится

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
1,0 т.
Украинскую 1 копейку можно продать более чем за 10 тысяч

Некоторые старые украинские монеты высоко ценятся среди коллекционеров. Настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. При этом номинал роли не играет – дорогой может быть даже 1 копейка.

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Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:

  • ступенчатая верхушка правого верхнего листа;
  • маленькие ягоды.
За такую 1 копейку заплатят большие деньги

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:

  • округлой верхушке правого верхнего листа;
  • большим ягодам.
Такие монеты в 1 копейку высоко ценятся

В то же время на большинстве старых украинских монет разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда.

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