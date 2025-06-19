Мелкую украинскую монету можно продать более чем за 10 тысяч: какая ценится

Некоторые старые украинские монеты высоко ценятся среди коллекционеров. Настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. При этом номинал роли не играет – дорогой может быть даже 1 копейка.

Видео дня

Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4000 до 14 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

В то же время на большинстве старых украинских монет разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!