Медицинская помощь для ВПЛ: где предоставляют и как получить бесплатные лекарства

Украинцы, получившие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеют право на безвозмездную медицинскую помощь. Переселенцы могут получить ее независимо от места проживания и регистрации благодаря Программе медицинских гарантий.

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Об этом напомнили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Программа медицинских гарантий покрывает расходы на все основные виды медицинской помощи, оказываемой ВПЛ:

экстренную медицинскую помощь (независимо от наличия декларации с семейным врачом);

(независимо от наличия декларации с семейным врачом); первичную медицинскую помощь;

специализированную медицинскую помощь;

паллиативную медицинскую помощь;

реабилитацию в области здравоохранения;

в области здравоохранения; медицинскую помощь детям до 16 лет;

медицинскую помощь в связи с беременностью и родами.

Кроме того, по программе "Доступные лекарства" переселенцы могут получить медикаменты – безвозмездно или с частичной доплатой. Какие препараты подпадают под действие реимбурсации, можно узнать на сайте Национальной службы здравоохранения (НСЗУ).

Если пациенты временно переехали в другие населенные пункты Украины и им понадобилась медицинская помощь, они могут заключить декларацию с семейным врачом в ближайшем медицинском учреждении, имеющем договор с НСЗУ. Если у них уже была заключена декларация с другим врачом, упразднять ее не нужно.

Узнать, где находится ближайшее медицинское учреждение или врач, имеющий договор с НСЗУ для предоставления отдельных видов медицинских услуг, можно:

на карте НСЗУ;

в контакт-центре НСЗУ, позвонив по номеру 1677.

Бесплатное медицинское обслуживание предоставляется через семейного врача, терапевта или педиатра. Подписанная декларация позволяет пациенту получить доступ к бесплатным услугам по диагностике, консультации и профилактике наиболее распространенных заболеваний.

Впрочем, к некоторым врачам внутренне перемещенные лица могут обращаться без направления. Это такие специалисты, как:

гинеколог;

психиатр;

нарколог;

фтизиатр;

педиатр;

стоматолог.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы, имеющие статус внутренне перемещенных лиц и воспитывающие детей, могут получить более 2 тыс. гривен финансовой помощи. Деньги переведут на банковский счет ВПЛ, которые живут в Киеве или в Киевской области и не получали помощь раньше.

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