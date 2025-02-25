"Массовый перерасчет пенсий с 28 февраля": что происходит с выплатами и когда изменятся суммы

Украинцев вводят в заблуждение, распространяя фейки о якобы новой системе начисления пенсий с 28 февраля. На самом же деле индексация пенсий состоится с 1 марта, и большинству пенсионеров выплаты повысят ориентировочно на 10%.

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OBOZ.UA выяснил, что не столько с сообщениями, которые распространяют среди украинцев в социальных сетях. В последние дни в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о том, что с 28 февраля пенсии в Украине будут начисляться по новой схеме, а для получения выплат нужно подтвердить свой год рождения по специальной ссылке.

Это ложная информация, которая может являться частью мошеннических схем. Мошенники используют тревожные заголовки, например: "С 28 февраля пенсии в Украине будут считать по-новому!" и подкрепляют их фейковыми заявлениями якобы от имени президента или Пенсионного фонда. В таких сообщениях предлагается перейти по ссылке для проверки новых начислений. На самом деле такие ссылки могут вести на сайты, которые воруют личные данные граждан.

На самом деле, ни одного нового механизма начисления пенсий с 28 февраля нет. В марте 2025 года запланирована традиционная ежегодная индексация пенсий. С 1 марта большинство пенсионеров получат повышение выплат примерно на 10% (точная цифра еще не определена).

Процесс индексации учитывает 50% уровня инфляции за прошлый год и 50% среднего роста зарплат за три года. Официальные источники сообщают, что:

надбавку в размере от 1100 грн получат те, кто имеет пенсию свыше 11 тыс. грн;

для большинства пенсионеров, получающих до 5 тыс. грн, прибавка составит до 500 грн.

Узнать обновленный размер пенсии можно самостоятельно через официальный портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Для этого нужно:

войти в личный кабинет через электронную подпись или ID-банкинг;

перейти в раздел "Моя пенсия" и просмотреть информацию о перерасчете.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине во время проверок (инвентаризации) пенсионных дел могут снизить размер выплат. К примеру, Пенсионный фонд может установить, что часть зарплаты или стажа для исчисления пенсии была учтена безосновательно.

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