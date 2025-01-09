Масштабная индексация пенсий в Украине: названа дата проведения и возможный размер прибавки

В Украине бюджет ПФУ на 2025 год разработан с учетом возможной индексации на уровне 10% (точный размер пока неизвестно). При этом саму индексацию проведут с 1 марта 2025-го. Пересчет коснется до 80% пенсионеров.

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"Общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен. При этом учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", – говорится в проекте бюджета ПФУ, размещен на сайте ФПУ.

Точный размер индексации пока неизвестен

Согласно расчетам OBOZ.UA, индексация может быть на уровне 11% из-за значительных темпов роста зарплат. Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024-м будет на уровне 9,7%. То есть половина этой суммы составит 4,85%. В то же время средняя за три года динамика зарплат составит 12,7%. Половина этой суммы – 6,35%.

Размер индексации – сумма от половины уровня инфляции и динамики роста зарплат. Индексация предусмотрена в бюджете и обязательна по действующему закону. Поэтому, даже если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, сначала все пенсии проиндексируют в марте. Традиционно повышение почувствуют не все пенсионеры. Часть пенсионеров останется без повышения.

Будут повышать "голую пенсию". Это размер выплаты, который рассчитали по формуле. И размер пенсии по формуле может быть меньше, чем фактический.

Так, в Украине пенсии увеличивают и по возрастным категориям, и за стаж. Так что некоторые украинцы вместо прибавки в 10-11% могут получить повышение всего, например, на 7%.

Не будут повышать пенсии, которые не успели устареть. Индексация нужна для того, чтобы осовременить пенсии, назначенные много лет назад. Украинцы, получившие выплаты в прошлом и даже в позапрошлом годах, скорее всего, останутся без мартовской индексации.

Это объясняется тем, что пенсия, рассчитанная по формуле (сейчас это средняя зарплата за три года, умноженная на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%), может быть значительно меньше фактической выплаты. Например, если по формуле пенсия должна быть всего 1230 грн, Пенсионный фонд будет "дотягивать" выплату до размера не менее 2361 грн (а если это определенная возрастная группа, то выплата будет больше).

При мартовской индексации на определенный коэффициент будет увеличиваться именно пенсия, рассчитанная по формуле. То есть в результате может получиться, что даже после повышения, например, на 8% вместо 1230 грн пенсия, которая посчитана по формуле, составит 1328,4 грн. А будут платить все равно 2361 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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