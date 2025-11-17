Куда можно потратить "1000 Зеленского": список категорий и главные правила "Зимней еПоддержки"

Полученные в рамках "зимней поддержки" 1000 грн "от Зеленского" в 2025 году можно тратить только безналично и при оплате товаров и услуг лишь в отдельных категориях. Выплату в целом можно использовать для важных покупок или обеспечения ежедневных потребностей, но есть важные нюансы, а снятие наличных невозможно.

Видео дня

Потратить средства необходимо до 30 июня 2026 года, иначе деньги "сгорят" и вернутся в госбюджет. OBOZ.UA собрал главное о том, как и куда потратить "1000 Зеленского".

"1000 Зеленского" 2025 в Дії: на что можно тратить "зимнюю поддержку"

Лекарства и медицинские препараты – оплачивать разрешается в аптеках и медицинских магазинах.

– оплачивать разрешается в аптеках и медицинских магазинах. Благотворительность – перевести деньги можно, в частности, на сборы для ВСУ.

– перевести деньги можно, в частности, на сборы для ВСУ. Оплата коммунальных услуг .

. Книги и печатная продукция – покупать в книжных магазинах или киосках прессы.

– покупать в книжных магазинах или киосках прессы. Продукты питания только украинского производства и не подакцизные (алкоголь, табак, топливо – нельзя).

только украинского производства и не подакцизные (алкоголь, табак, топливо – нельзя). Покупка военных облигаций.

"Зимняя 1000" через "Укрпочту": разрешенные для оплаты категории товаров

Любые товары украинского производства только в отделениях "Укрпочты" .

. Почтовые услуги.

Отправления, переводы, другие сервисы "Укрпочты", в том числе оплата коммунальных услуг на почте .

. Донаты для армии.

Что еще нужно знать о "Зимней еПоддержке"

Кто получит выплату 1000 грн

Граждане от 18 лет и старше.

Родители или опекуны на каждого ребенка.

Речь идет только о тех гражданах, которые находятся на территории Украины.

Как подать заявку на "1000 от Зеленского"

Сроки подачи – с 15 ноября до 24 декабря 2025 года.

2025 года. Онлайн за выплатой можно обратиться через Дію – в разделе "Зимняя еПоддержка", деньги поступят на карту "Национальный кешбэк" в течение 10 дней .

за выплатой можно обратиться через Дію – в разделе "Зимняя еПоддержка", деньги поступят на карту "Национальный кешбэк" . Офлайн- заявки будет принимать "Укрпочта" с 18 ноября : – пенсионеры и получатели соцвыплат получат 1000 гривен автоматически на специальный счет , на который поступают их пенсии или помощь; подавать отдельное заявление не нужно; – те, кто получает выплаты через банк и не пользуется приложением Дія, могут подать заявку письменно в отделении "Укрпочты" до 24 декабря.

заявки будет принимать "Укрпочта" с :

Напомним, выплата "зимней тысячи", которую также прозвали "тысячей Зеленского", была впервые введена в 2024 году. Тогда деньги стали поступать на счета с 1 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 17 ноября более 5 млн украинцев уже подали заявку на выплату 1000 грн. При этом стало известно, когда "тысяча Зеленского" придет на карту.

Также вместе с зимней выплатой 1000 грн можно получить зарядную станцию. Такую акцию проводит один из украинских банков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!