Куда можно потратить "1000 Зеленского": список категорий и главные правила "Зимней еПоддержки"
Полученные в рамках "зимней поддержки" 1000 грн "от Зеленского" в 2025 году можно тратить только безналично и при оплате товаров и услуг лишь в отдельных категориях. Выплату в целом можно использовать для важных покупок или обеспечения ежедневных потребностей, но есть важные нюансы, а снятие наличных невозможно.
Потратить средства необходимо до 30 июня 2026 года, иначе деньги "сгорят" и вернутся в госбюджет. OBOZ.UA собрал главное о том, как и куда потратить "1000 Зеленского".
"1000 Зеленского" 2025 в Дії: на что можно тратить "зимнюю поддержку"
- Лекарства и медицинские препараты – оплачивать разрешается в аптеках и медицинских магазинах.
- Благотворительность – перевести деньги можно, в частности, на сборы для ВСУ.
- Оплата коммунальных услуг.
- Книги и печатная продукция – покупать в книжных магазинах или киосках прессы.
- Продукты питания только украинского производства и не подакцизные (алкоголь, табак, топливо – нельзя).
- Покупка военных облигаций.
"Зимняя 1000" через "Укрпочту": разрешенные для оплаты категории товаров
- Любые товары украинского производства только в отделениях "Укрпочты".
- Почтовые услуги.
- Отправления, переводы, другие сервисы "Укрпочты", в том числе оплата коммунальных услуг на почте.
- Донаты для армии.
Что еще нужно знать о "Зимней еПоддержке"
Кто получит выплату 1000 грн
- Граждане от 18 лет и старше.
- Родители или опекуны на каждого ребенка.
- Речь идет только о тех гражданах, которые находятся на территории Украины.
Как подать заявку на "1000 от Зеленского"
- Сроки подачи – с 15 ноября до 24 декабря 2025 года.
- Онлайн за выплатой можно обратиться через Дію – в разделе "Зимняя еПоддержка", деньги поступят на карту "Национальный кешбэк" в течение 10 дней.
- Офлайн-заявки будет принимать "Укрпочта" с 18 ноября:
- – пенсионеры и получатели соцвыплат получат 1000 гривен автоматически на специальный счет, на который поступают их пенсии или помощь; подавать отдельное заявление не нужно;
- – те, кто получает выплаты через банк и не пользуется приложением Дія, могут подать заявку письменно в отделении "Укрпочты" до 24 декабря.
Напомним, выплата "зимней тысячи", которую также прозвали "тысячей Зеленского", была впервые введена в 2024 году. Тогда деньги стали поступать на счета с 1 декабря.
Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 17 ноября более 5 млн украинцев уже подали заявку на выплату 1000 грн. При этом стало известно, когда "тысяча Зеленского" придет на карту.
Также вместе с зимней выплатой 1000 грн можно получить зарядную станцию. Такую акцию проводит один из украинских банков.
