Более 5 млн украинцев уже подали заявку: когда "тысяча Зеленского" придет на карту

Дарина Герцева
Личные финансы
2 минуты
1,3 т.
Когда украинцы смогут получить выплату на карту

Средства по программе "Зимняя поддержка" – 1000 грн поступят всем, кто подал заявку, в течение 10 дней. Подать заявку можно до 24 декабря, а потратить деньги разрешено на коммуналку, лекарства, продукты украинского производства, книги, почту и благотворительность.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Только за первые дни более 5 миллионов украинцев подали заявку, среди них 951 613 – на детей.

Согласно официальным данным, средства по программе будут начислены всем, кто подал заявку, в течение 10 дней. Премьер уточнила, что правительство уже работает над тем, чтобы деньги поступали максимально оперативно, без дополнительных проверок и задержек.

Выплата является одноразовой и доступна всем гражданам Украины, которые физически находятся в стране. Заявки для детей могут подавать родители или опекуны. Программа не распространяется на украинцев, которые находятся за рубежом, а также на иностранцев без украинского гражданства.

Как подать заявку

Через Дію (с 15 ноября)

  • авторизоваться в приложении;
  • выбрать раздел "Зимняя еПоддержка";
  • подтвердить заявку и дождаться обработки;
  • средства будут начислены на карту "Национальный кэшбек".

Через "Укрпочту" (с 18 ноября)

  • пенсионеры и получатели соцвыплат получат деньги автоматически на тот счет, на который поступает их пенсия или помощь;
  • те, кто обслуживается в банке и не пользуется Дією, могут подать бумажное заявление в отделении "Укрпочты" до 24 декабря.

На что можно потратить "тысячу Зеленского"

Через Дию можно использовать на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • приобретение лекарств;
  • продукты питания украинского производства, кроме подакцизных;
  • книги;
  • благотворительные взносы;
  • почтовые услуги.

Через Укрпочту:

  • коммуналка;
  • товары в отделениях;
  • донаты для ВСУ.

Что входит в более широкую программу "Зимняя поддержка"

  • фиксированные цены на газ и электроэнергию до конца зимы;
  • поддержка прифронтовых регионов и ВПЛ;
  • помощь на энергоэффективность домохозяйств;
  • бесплатные билеты по программе "3000 км" от Укрзализныци;
  • разовые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Владимир Зеленский подписал принятый в Верховной Раде правительственный закон, который предусматривает увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка в Украине до 50 тыс. грн, а также другие меры стимулирования рождаемости. Новая система выплат начнет действовать после Нового года.

