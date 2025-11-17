Более 5 млн украинцев уже подали заявку: когда "тысяча Зеленского" придет на карту

Средства по программе "Зимняя поддержка" – 1000 грн поступят всем, кто подал заявку, в течение 10 дней. Подать заявку можно до 24 декабря, а потратить деньги разрешено на коммуналку, лекарства, продукты украинского производства, книги, почту и благотворительность.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Только за первые дни более 5 миллионов украинцев подали заявку, среди них 951 613 – на детей.

Согласно официальным данным, средства по программе будут начислены всем, кто подал заявку, в течение 10 дней. Премьер уточнила, что правительство уже работает над тем, чтобы деньги поступали максимально оперативно, без дополнительных проверок и задержек.

Выплата является одноразовой и доступна всем гражданам Украины, которые физически находятся в стране. Заявки для детей могут подавать родители или опекуны. Программа не распространяется на украинцев, которые находятся за рубежом, а также на иностранцев без украинского гражданства.

Как подать заявку

Через Дію (с 15 ноября)

авторизоваться в приложении;

выбрать раздел "Зимняя еПоддержка";

подтвердить заявку и дождаться обработки;

средства будут начислены на карту "Национальный кэшбек".

Через "Укрпочту" (с 18 ноября)

пенсионеры и получатели соцвыплат получат деньги автоматически на тот счет, на который поступает их пенсия или помощь;

те, кто обслуживается в банке и не пользуется Дією, могут подать бумажное заявление в отделении "Укрпочты" до 24 декабря.

На что можно потратить "тысячу Зеленского"

Через Дию можно использовать на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств;

продукты питания украинского производства , кроме подакцизных;

, кроме подакцизных; книги;

благотворительные взносы;

почтовые услуги.

Через Укрпочту:

коммуналка;

товары в отделениях;

донаты для ВСУ.

Что входит в более широкую программу "Зимняя поддержка"

фиксированные цены на газ и электроэнергию до конца зимы;

поддержка прифронтовых регионов и ВПЛ;

помощь на энергоэффективность домохозяйств;

бесплатные билеты по программе "3000 км" от Укрзализныци;

от Укрзализныци; разовые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Владимир Зеленский подписал принятый в Верховной Раде правительственный закон, который предусматривает увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка в Украине до 50 тыс. грн, а также другие меры стимулирования рождаемости. Новая система выплат начнет действовать после Нового года.

