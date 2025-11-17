Более 5 млн украинцев уже подали заявку: когда "тысяча Зеленского" придет на карту
Средства по программе "Зимняя поддержка" – 1000 грн поступят всем, кто подал заявку, в течение 10 дней. Подать заявку можно до 24 декабря, а потратить деньги разрешено на коммуналку, лекарства, продукты украинского производства, книги, почту и благотворительность.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Только за первые дни более 5 миллионов украинцев подали заявку, среди них 951 613 – на детей.
Согласно официальным данным, средства по программе будут начислены всем, кто подал заявку, в течение 10 дней. Премьер уточнила, что правительство уже работает над тем, чтобы деньги поступали максимально оперативно, без дополнительных проверок и задержек.
Выплата является одноразовой и доступна всем гражданам Украины, которые физически находятся в стране. Заявки для детей могут подавать родители или опекуны. Программа не распространяется на украинцев, которые находятся за рубежом, а также на иностранцев без украинского гражданства.
Как подать заявку
Через Дію (с 15 ноября)
- авторизоваться в приложении;
- выбрать раздел "Зимняя еПоддержка";
- подтвердить заявку и дождаться обработки;
- средства будут начислены на карту "Национальный кэшбек".
Через "Укрпочту" (с 18 ноября)
- пенсионеры и получатели соцвыплат получат деньги автоматически на тот счет, на который поступает их пенсия или помощь;
- те, кто обслуживается в банке и не пользуется Дією, могут подать бумажное заявление в отделении "Укрпочты" до 24 декабря.
На что можно потратить "тысячу Зеленского"
Через Дию можно использовать на:
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение лекарств;
- продукты питания украинского производства, кроме подакцизных;
- книги;
- благотворительные взносы;
- почтовые услуги.
Через Укрпочту:
- коммуналка;
- товары в отделениях;
- донаты для ВСУ.
Что входит в более широкую программу "Зимняя поддержка"
- фиксированные цены на газ и электроэнергию до конца зимы;
- поддержка прифронтовых регионов и ВПЛ;
- помощь на энергоэффективность домохозяйств;
- бесплатные билеты по программе "3000 км" от Укрзализныци;
- разовые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий населения.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Владимир Зеленский подписал принятый в Верховной Раде правительственный закон, который предусматривает увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка в Украине до 50 тыс. грн, а также другие меры стимулирования рождаемости. Новая система выплат начнет действовать после Нового года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!