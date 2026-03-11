Кто из украинцев получает самые большие зарплаты: аналитики определили топ-5 профессий

Структура рынка труда в Украине между 2022 и 2026 годами частично изменилась. Среди самых высокооплачиваемых вакансий остались профессии из сферы строительства – фасадчики и каменщики. Но в январе 2026 года в перечень добавилась новая категория – служба в Силах обороны.

Такую статистику приводит крупный портал по поиску работы. Специалисты проанализировали данные за январь 2026 года и сравнили с январем 2022 года.

По их информации, медианная заработная плата (50% работников получают больше этого значения, а 50% – меньше)в Украине выросла почти на 94%. Количество вакансий за годы большой войны увеличилось на 13%.

До начала полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, в топ-5 самых оплачиваемых профессий входили:

брокер по недвижимости – 65,5 тыс. грн

каменщики – 35 тыс. грн;

фасадчик – 35 тыс. грн;

работа упаковщиком за границей – 35 тыс. грн;

дальнобойщик – 31,5 тыс. грн.

Две профессии остались в топ-5 до сих пор – брокер и фасадчик, но остальные три изменились. Сейчас пятерка самых высокооплачиваемых вакансий такова:

брокер по недвижимости – медианная зарплата 112,5 тыс. грн, +72% с января 2022 года.

вакансии в категории "Служба в Силах обороны" – медианная зарплата 70,6 тыс. грн;

фасадчик – 65 тыс. грн, +86%;

штукатур – 62,8 тыс. грн, +128%,

каменщик – 55 тыс. грн, +57%.

Самые популярные вакансии в 2022-м и 2026-м

Предпочтения соискателей работы тоже изменились. В 2022 году среди самых популярных были преимущественно рабочие специальности, сейчас же интерес чаще смещается к вакансиям, предусматривающим более гибкий график или возможность дистанционной работы – в частности в сферах коммуникаций и онлайн-торговли.

В январе 2022-го года больше всего отзывов получали вакансии оператора чата, плиточника, разнорабочего, промоутера и упаковщика. Впрочем, в январе 2026 года больше всего откликов было на вакансии:

копирайтер;

SMM-менеджер;

контент-менеджер;

оператор чата;

менеджер по работе с клиентами;

менеджер интернет-магазина.

Наиболее востребованные профессии в 2022-м и 2026-м

Спрос со стороны работодателей осталась относительно стабильным – больше всего вакансий, как и раньше, приходится на розничную торговлю и логистику. Среди самых востребованных позиций остаются продавцы и водители. При этом к числу вакансий с наибольшим количеством предложений добавились грузчики и служба в Силах обороны.

В январе 2022 года больше всего предложений от работодателей зафиксировано на позиции:

продавца – 8 216 объявлений;

водителя – 5 442 объявления;

вакансии для студентов – 3 215 объявлений;

сфера клининга и домашнего персонала – 2080 объявлений;

таксист – 2054 объявления.

В свою очередь в январе 2026 году в список самых востребованных вакансий попали:

продавец – 8 566 объявлений, +4,3%, чем в январе 2022 года;

водитель – 7 069 объявлений, +30%;

служба в Силах обороны – 6 446 объявлений;

грузчик – 4 050 объявлений, +276%.

