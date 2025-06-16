Криптотрейдера из TikTok похитили ради 50 тыс. евро, но вымогателям пришлось его отпустить: что произошло

Во Франции похитили 26-летнего криптотрейдера с TikTok, требуя с него 50 тысяч евро в криптовалюте - преступники были уверены, что у популярного инфлюенсера есть большое цифровое состояние. Однако после проверки его счетов оказалось, что реальных активов почти нет, поэтому похитители разочаровались, избили парня и отпустили без выкупа.

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Об этом пишет Europe1. Вечер пятницы в пригороде Парижа закончился шоком для 26-летнего криптотрейдера с TikTok, который имеет около 40 тысяч подписчиков.

Его похитили прямо по дороге домой – четверо злоумышленников на угнанном Renault Clio напали на парня, затолкали в машину, избили и начали требовать выкуп. Сумма звучала как для серьезного игрока – 50 тысяч евро в криптовалюте. Очевидно, злоумышленники решили, что блогер с крипто-контентом – это гарантированный доступ к щедрым цифровым сокровищам.

Но когда похитители заставили жертву показать баланс криптокошелька, их постигло большое разочарование. На счету оказалось значительно меньше, чем ожидали. И если сначала трейдеру угрожали, то впоследствии его просто отпустили. Судя по всему, преступники решили, что риск не оправдан. Жертва получила телесные повреждения, но выжила, врачи предоставили шесть дней медицинского отпуска из-за временной нетрудоспособности.

Дело теперь в руках французского подразделения по борьбе с организованной и специализированной преступностью, ведь речь идет не только о похищении, но и о попытке вооруженного шантажа с цифровым подтекстом. Многие трейдеры, особенно молодые, активно демонстрируют свой стиль жизни, якобы обеспеченный исключительно доходами с криптовалют.

Но эта история наглядно показывает что имидж не всегда соответствует действительности. Кроме того, это очередное предупреждение о растущем риске публичности в сфере криптовалют.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине может появиться свой крипторезерв. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предоставляет Нацбанку право по собственному усмотрению включать виртуальные активы в резервы Украины.

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