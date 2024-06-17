Криптоигру Hamster Kombat создал россиянин: СМИ назвали имя владельца

Украинцам следует быть осторожнее с набирающей популярность игрой-кликером Hamster Kombat, в которой обещают вознаграждать игроков криптовалютой. СМИ утверждают, что к созданию проекта причастны граждане Российской Федерации, в частности Эдуард Гуринович.

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Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на свои источники. Гуриновича они называют серийным IT-предпринимателем и основателем нескольких сервисов.

Что это за игра?

Принцип приложения заключается в регулярном нажатии на изображение хомяка на экране, за что игроки получают внутренние монеты. Чем больше кликов – тем больше вознаграждения. Зарабатывать криптовалюту можно, выполняя ежедневные задания, собирая карты, монеты, или приведя в приложение друга.

За полученные монеты можно улучшать своего хомяка, чтобы получать еще больше монет, или конвертировать их в криптовалюту Hamster (HAM). Но пока что ни одна криптобиржа в мире не объявила о листинге этого токена, поэтому продать HAM за реальные деньги невозможно.

Тем не менее, игра остается чрезвычайно популярной – 14 июня разработчики объявили, что количество пользователей превысило 158 млн человек. А на Telegram-канал игры стал крупнейшим на платформе по количеству подписавшись – более 38 млн пользователей.

Российский след "хомяка"

Официальный запуск Hamster Kombat состоялся 25 марта. В мае приложение начали активно продвигать российские блогеры и Telegram-каналы.

Но домен игры зарегистрировали немного раньше – 14 марта. В один день с ним был создан домен hamsterkombat.com, при регистрации которого была указана электронная почта кипрской компании Arenum ltd. Среди ее акционеров – Гуринович, а также российские предприниматели Александр Зеленщиков и Александр Пасечник. Личный номер последнего также использовался для регистрации домена.

Среди бенефициаров игры называют и мессенджер Telegram, на базе которого она существует. В то же время, некоторые источники считают интерес платформы опосредованным – он заключается скорее в продвижении самого мессенджера с помощью игры.

Ранее онлайн-расследователи проверили адрес регистрации домена игры при помощи сервиса Who.is и обнаружили, что он зарегистрирован в российской компании Ru-Center, штаб-квартира которой находится в Москве. Согласно российскому законодательству все компании, зарегистрированные в РФ обязаны хранить данные своих клиентов на территории страны-агрессора.

Опуская вопрос этичности поддержки российских проектов во время полномасштабного вторжения армии РФ, украинские пользователи подвергают свои мобильные номера и никнеймы в Telegram риску оказаться в руках российских спецслужб.

Также OBOZ.UA сообщал, как российские спецслужбы и мошенники распространяют дезинформацию и похищают данные украинцев в Telegram. Для этого в мессенджере создаются фейковые чат-боты от имени официальных украинских институтов, которым пользователи самостоятельно передают персональные данные.

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