Кремль не собирается останавливать войну: о чем свидетельствуют бюджетные планы РФ

Бюджет России на 2025 год предусматривает рекордные военные расходы, свидетельствующие о намерении продолжать агрессию против Украины. Военные расходы в 2025 году составят 13,2 трлн рублей, тогда как на социальные программы будет потрачено гораздо меньше.

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Об этом пишет глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). На военные нужды в 2025 году планируется потратить 13,2 трлн рублей (примерно 142 млрд долларов ), что на 22,2% больше по сравнению с 2024 годом, когда расходы составят 10,8 трлн рублей.

Такая динамика говорит о том, что Россия не собирается сворачивать военные действия и продолжает инвестировать значительные средства в свою армию. Для лучшего понимания следует обратить внимание на стремительный рост военных расходов России за последние годы:

2024 год : 10,8 трлн рублей (+22,2% по сравнению с предыдущим годом);

: 10,8 трлн рублей (+22,2% по сравнению с предыдущим годом); 2023 год : 6,8 трлн рублей (+94,1%);

: 6,8 трлн рублей (+94,1%); 2022 год : 4,4 трлн рублей (+200%);

: 4,4 трлн рублей (+200%); 2021 год (последний год перед началом полномасштабной войны): 3,5 трлн рублей (+277,1%).

Эти цифры подчеркивают скорый рост военных расходов России с началом войны против Украины. Практически, за 2022-2025 годы война "съест" 35,2 трлн рублей из федерального бюджета России.

Чтобы покрыть дополнительные расходы на войну, которые в 2025 году увеличатся на 2,4 трлн рублей, Кремль рассчитывает на рост налоговых поступлений. Основная финансовая нагрузка ляжет на налог на доходы физических лиц и налог на прибыль предприятий, которые, по расчетам российского Министерства финансов, принесут в федеральный бюджет 2,6 трлн рублей.

Важный показатель – доля военных расходов в структуре бюджета. В 2025 году доля военных расходов составит 6,2% ВВП России, приближающегося к уровню СССР времен холодной войны. Около 30% всего бюджета уйдет на финансирование военных нужд. Это колоссальная цифра, подчеркивающая приоритетность военных расходов для российского правительства.

Помимо военных расходов значительная часть бюджета будет направлена на поддержание внутренней безопасности. На такие структуры как полиция, росгвардия, следственный комитет и спецслужбы запланировано выделить 3,5 трлн рублей. В совокупности на "оборону и безопасность" уйдет 16,7 трлн рублей, что составляет почти 40% федерального бюджета.

Эти расходы свидетельствуют о стремлении Кремля укрепить не только военную, но и внутреннюю безопасность, которую можно рассматривать как подготовку к возможным социальным беспорядкам и усиление контроля над населением в свете продолжающейся войны. На фоне роста военных расходов Россия вынуждена сокращать финансирование других важных сфер, в частности:

социальная защита : расходы составят 6,8 трлн рублей, что на 9,3% меньше, чем в 2024 году;

здравоохранение : 1,6 трлн рублей, что соответствует уровню 2024 года;

: 1,6 трлн рублей, что соответствует уровню 2024 года; образование : 1,6 трлн рублей (+6,7%).

Эти цифры показывают, что социальные расходы продолжают сокращаться и существенно отстают от расходов на войну. В целом на социальные и медицинские нужды Россия потратит всего 75,8% суммы, запланированной на войну и безопасность. Это указывает на приоритет военных целей для Кремля по сравнению с потребностями собственных граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия, невзирая на санкции международных партнеров Украины, планирует получить в 2024 году 35,1 трлн руб. (около $377 млрд) доходов госбюджета, а нефтегазовые доходы агрессора более чем вдвое перекрывают военные расходы Кремля. Это свидетельствует о том, что санкций недостаточно, а прятать российскую экономику преждевременно.

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