Коснется сотен тысяч украинцев: беженцев в одной из стран предупредили о важном решении

В Канаде продолжили предоставление статуса временной защиты украинцам, прибывшим в страну до 31 марта 2024 года. Для этого нужно получить новое разрешение на работу или обучение или продлить старое.

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Как сообщили на сайте канадского правительства, решение касается приехавших по экстренной визовой программе CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel, Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки). Они должны подать заявку на продление статуса временной защиты до 31 марта 2026 года.

"Эти временные мероприятия позволят украинцам и членам их семей продолжать работать и учиться в Канаде в это тяжелое время и наконец вернуться домой, когда это будет безопасно. Доступ к бесплатным услугам поселения для всех украинских временных жителей и членов их семей в Канаде доступен до 31 марта 2025 года", – заявили в правительстве Канады.

Министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер объявил, что украинцы и члены их семей, въехавшие через CUAET до 31 марта 2024 года, будут вправе подать заявление на продление своего статуса до 31 марта 2026 года. По данным канадского правительства, в рамках CUAET в Канаду приняли около 300 тысяч украинцев и членов их семей.

"Канада остается преданной поддержке народа Украины и их семей, поскольку война продолжается, обеспечивая безопасность. Вот почему посредством этого расширения мы стремимся предложить защиту, признавая долгосрочную цель для многих вернуться домой, когда это будет безопасно и будет надлежащий мир. Мы продолжаем поддерживать Украину и ее народ", – сказал Миллер.

Условия продления статуса:

возможность подать заявку на новое разрешение на работу;

продление разрешения на работу;

на работу; получение нового разрешения на обучение;

обновление статуса посетителя или студента без изменений в процедуре.

Все находящиеся под временной защитой в Канаде украинцы, а также члены их семей будут продолжать получать бесплатные услуги по поселению до 31 марта 2025 года. Эти услуги включают в себя языковые курсы, помощь в трудоустройстве и адаптационные консультации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в январе в США приостановили программу United for Ukraine, которая позволяла украинцам получить временное убежище из-за войны в Украине. Ее возобновят после завершения рассмотрения всех ранее поданных заявок.

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