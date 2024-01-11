Части ВПЛ не будут выплачивать средства с января: кому перестанут оказывать помощь

В Украине с 1 января части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестали предоставлять выплаты от государства. В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

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Также не смогут получать помощь переселенцы, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

Кому еще отменят выплаты в 2024 году?

ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн.

Как писал ранее OBOZ.UA, в Украине пенсии в 2024 году будут проиндексированы, по предварительным расчетам, на 13%. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, зафиксированных в феврале.

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