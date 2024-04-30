Коллекцию монет продадут за 72 млн долларов: датский магнат запрещал делать это в течении 100 лет

Потомки датского магната Ларса Эмиля Брууна продадут на аукционе редкую коллекцию монет, стоимостью 72 млн долларов. Этой возможности они ожидали в течение 100 лет – из-за завещаения Брууна.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:

всего в коллекцию входит около 20 тыс. монет и других предметов – медалей, жетонов, банкнот, книг;

почти все они связаны со странами Скандинавии.

"Коллекция будет продана в течение нескольких лет. Продажа первой части запланирована на будущую осень", – говорится в сообщении.

Продавать монеты было запрещено в течение 100 лет

При этом отмечается: когда Бруун закончил наполнение своей коллекции, то задумался о ее национальном значении. В связи с этим он решил, что при необходимости она может стать резервной копией Королевской датской коллекции монет и медалей.

Именно поэтому в завещании Бруун указал, что его коллекция не подлежит продаже в течение 100 лет. Однако даже после истечения этого срока продавать предметы из нее позволялось только при условии, что Королевская коллекция останется невредимой.

"По имеющейся информации, один внук пытался продать предметы из коллекции раньше срока. Но осуществить это ему не удалось", – отмечают авторы материала.

Кто получит деньги

Помимо условий продажи Бруун также указал в завещании, кто получит деньги за реализацию его коллекции. Согласно документу, это его потомки.

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